Знущалися та називали лайном щодня: Приходько згадала, як брала участь у Євробаченні від Росії

Співачка Анастасія Приходько обурилася, що навіть через 12 років після її участі у Євробаченні-2009 від Росії, про неї досі згадують та критикують її виступ росіяни.

Настя побачила у мережі, як телеведуча Яна Чурікова обговорювала її спів разом зі співачкою Ларисою Доліною, і не втрималася.

"Ну ось ви розумієте, 12 років пройшло! І щороку я чую своє прізвище! Вони досі не можуть заспокоїтися! Мені вже смішно, але, добрі люди все одно присилають мені такі "замальовки", - почала Приходько.

"Мені відкрито говорили, що ти повинна вийти на сцену в стані істерики, що, власне, їм і вдалося зробити! Тож якщо ви продюсер і його команда, і хочете спробувати зламати і знищити людину і артиста в одній особі, робіть те, що робили зі мною: насміхайтеся на людях, навіть не намагайтеся забезпечити елементарним, просто поселіть у квартиру з одним ліжком, тарганами і без нормальних зручностей, ображайте, піднімайте руку", - перелічила Настя.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ПРИХОДЬКО НА ЄВРОБАЧЕННІ-2009:

"Говоріть, що "ти лайно" кожен день! Кожен божий день, а то не буде жодного ефекту!.. А перед основним виходом на сцену заберіть гарний пояс від сукні, взуття, яке небайдужі люди купили за свої гроші у метро за три копійки, тому що просто не було особистих грошей, і штовхніть в спину, забезпечивши "відмінний" настрій на перемогу", - згадала Приходько.

"Як я виступила? Як просили! На істериці: "Уяви весь біль, який у тебе є в душі, і заспівай, як в останній раз"... Спасибі Богу, що доповзти до сцени дали…", - пожалілася співачка.

Настя тоді посіла 11-те місце

"Підтримка зараз мені не потрібна, Боже збав! Вона мені потрібна була тоді, 12 років тому, о 7:00 ранку, коли мені купили квиток в один кінець до Києва, розірвали зі мною всі контракти. Тож мені є ще що розповісти!" - наголосила Настя.

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Нагадаємо, у Євробаченні-2009 Україну представляла Світлана Лобода і привезал тоді 12-те місце.