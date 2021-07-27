"Нас пытаются стереть из истории": GreenGrey заявили, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через російську мову
Учасники гурту GreenGrey обурені, бо їхню участь у концерті до Дня Незалежності скасували. Причиною цього музиканти назвали їхні російськомовні пісні.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із лідерів групи Андрій "Дизель" Яценко.
"Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждани УКРАИНЫ!", - наголосив музикант.
Нас пытаются стереть из истории! Мы, группа GreenGrey, практически ровесники Украины. В начале 90х мы, окрылённые...Posted by андрей яценко on Tuesday, July 27, 2021
Після цього користувачі згадали, що тиждень тому колега Дизеля, Мурік обурювався щодо прийняття мовного закону.
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Як виявилося пізніше, саме відео Муріка, а не російська мова пісень гурту, стали причиною виключення з майбутнього концерту.
Про це повідомили а Оргкомітеті заходів зі святкування 30-річчя Незалежності України, пише Ліга.Life.
"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності України мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", - заявили в оргкомітеті і уточнили, що розмова з гуртом сталась саме через відео з публічною позицією Дмитра Муравицького (Murik) щодо мовного закону.
"На жаль, форма, в якій представники гурту GreenGrey публічно висловили свою позицію щодо Закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним", – наголосили організатори.
Нагадаємо, у 2013-му році гітариста GreenGrey Петра Цимбала посадили на 9 років через вирощування та збут коноплі.
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