"Нас пытаются стереть из истории": GreenGrey заявили, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через російську мову

Учасники гурту GreenGrey обурені, бо їхню участь у концерті до Дня Незалежності скасували. Причиною цього музиканти назвали їхні російськомовні пісні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із лідерів групи Андрій "Дизель" Яценко.

"Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждани УКРАИНЫ!", - наголосив музикант.

Нас пытаются стереть из истории! Мы, группа GreenGrey, практически ровесники Украины. В начале 90х мы, окрылённые... Posted by андрей яценко on Tuesday, July 27, 2021

Після цього користувачі згадали, що тиждень тому колега Дизеля, Мурік обурювався щодо прийняття мовного закону.

Як виявилося пізніше, саме це, а не російська мова пісень гурту, стали причиною виключення з майбутнього концерту.

Про це повідомили а Оргкомітеті заходів зі святкування 30-річчя Незалежності України, пише Ліга.Life.

"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності України мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", - заявили в оргкомітеті і уточнили, що розмова з гуртом сталась саме через відео з публічною позицією Дмитра Муравицького (Murik) щодо мовного закону.

"На жаль, форма, в якій представники гурту GreenGrey публічно висловили свою позицію щодо Закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним", – наголосили організатори.

Нагадаємо, у 2013-му році гітариста GreenGrey Петра Цимбала посадили на 9 років через вирощування та збут коноплі.