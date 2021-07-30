"Обуренню немає меж": російські ЗМІ висміяли українців у Криму на прикладі Бужинської у Греції
30 липня 2021, 15:57
Співачка Катерина Бужинська обурена тим, що мимоволі потрапила на шпальти російського ЗМІ.
Якась тамтешня блогерка посміялася з пляжного вигляду родини Бужинської, обізвавши українців у Криму рагулями. А газета "Московский комсомолец" про це написала.
Та ще й так, що усі подумали, що Бужинська відпочиває в окупованому Криму. Хоча насправді це не так.
СКРІНШОТ З БЛОГУ:
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