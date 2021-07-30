"Обуренню немає меж": російські ЗМІ висміяли українців у Криму на прикладі Бужинської у Греції

Співачка Катерина Бужинська обурена тим, що мимоволі потрапила на шпальти російського ЗМІ.

Якась тамтешня блогерка посміялася з пляжного вигляду родини Бужинської, обізвавши українців у Криму рагулями. А газета "Московский комсомолец" про це написала.

Та ще й так, що усі подумали, що Бужинська відпочиває в окупованому Криму. Хоча насправді це не так.

СКРІНШОТ З БЛОГУ:

Блогерка не писала, що бачила Бужинську саме у Криму, але "МК" зрозуміли це по-своєму

Журналісти "МК" зробили явно маніпулятивний заголовок, через який багато хто вирішив, що Катя у Криму. До того ж, вони не уточнили, що Бужинська відпочиває в Греції