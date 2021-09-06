"На*уй отсюда": російська Інстасамка обурила українців, вигнавши фаната зі свого концерту в Києві

Російська реперка Інстасамка розлютила деяких українців інцидентом, який стався на її концерті в одному з київських клубів.

Під час виступу блогерка раптом почала виганяти одного з фанатів, який їй не сподобався. Причому зробила це з матами та з нахабною посмішкою.

"Тут одна людина, яка мені не подобається. Можна її вивести на*уй? На*уй звідси", - заявила росіянка.

Натовп присутніх приєднався до неї і почав скандувати "На*уй, на*уй!".

Відео оприлюднив та прокоментував Сергій Стерненко у своєму Telegram.

"Приїхала якась с*ка з країни, з якою у нас конфлікт. Їй дозволили виступати, а вона виганяє з ганьбою хлопця, нашого українського. Людина просто прийшла подивитися, він нічого не робив. Вона просто сказала, що він їй не подобається, і вигнала нах*й, а все це стадо, наше українське, початок кричати: "на*уй, на*уй". Це хіба нормально?", - обурюється якийсь чоловік на відео Стерненка.

У своєму Instagram Інстасамка прокоментувала витівку в сторі, але толком нічого не пояснила.

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