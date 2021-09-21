Блогер Пустовіт розповів про 8-річну булімію своєї дружини Саші Бо та заперечив побажання їй раку шлунку і вимогу зробити аборт

Тиждень тому блогерка Саша Бо (Пустовіт) струсонула мережу своїм відвертим інтерв’ю Маші Єфросиніній, в якому розказала про причини розлучення з блогером Ігорем Пустовітом.

26-річна дівчина заявила, що чоловік і батько її дітей – її найбільший хейтер. Саша розповіла, що 8 разів намагалася від нього піти, але він її шантажував і погрожував розповісти про булімію і навіть бажав їй померти від раку шлунку.

Чоловік Саші, Ігор Пустовіт виклав свою версію подій в інтерв’ю "Слава +", в якому заперечив багато з того, що казала його дружина.

"Він знімав мене, коли у мене були напади (булімії), а тепер цим шантажує. Я йому нічого поганого не зробила, а він так поводиться зі мною. Він навіть бажав мені померти від раку шлунку, хоча знав, що для мене це болюча тема", – казала в інтерв’ю Єфросиніній Пустовіт.

На фото в мережі Саша виглядає красивою і стрункою, але за цією стрункістю ховається серйозний харчовий розлад фото з instagram

"Саша страждає на булімію впродовж 8 років. Мені дуже було неприємно, коли Маша просто сказала, але вони не приділили час на це. Вони не зупинились на тому, що це не лише фізичні розлади, а й психологічні. Людина живе у вічному стресі. Людині вічно неспокійно, вона чогось боїться, вона завжди шукає, де би поїсти…", - почав розказувати Ігор Славі.

"Вони в інтерв'ю дуже гарно і дуже грамотно подають, що "я йому зізналася про булімію, і він мене почав шантажувати". Тобто, ти як собі це уявляєш? Моя кохана дружина на той час розказує мені про свою проблему, а я такий: "Огоо, отут тобі хана". Чому вони не розказують про те, що я сам дізнався про булімію, і вона в стосунки зайшла з булімією", – обурився Пустовіт.

Ще недавно пара виглядала щасливою, а тепер вони ділять майно, дітей та поливають одне одного брудом

Ігор запевняє, що сам запідозрив хворобу в Саші, яку вона від нього ретельно приховувала.

Його здивувало, що вони їли разом, а набрав 15 кілограмів лише він.

"Я пам'ятаю просто, що додому замовляється кілограм суші, я приїжджаю після роботи на весіллі - немає кіло суші. Я питаю: "У нас були гості?" - "Ні, хотіла їсти просто". Замовляється додому три піци - залишається мені 2 трикутничка", – пригадав блогер.

Щоби дізнатися правду, Ігор залишив увімкнений диктофон у їхній квартирі. На записі він почув, як прийшов кур'єр, залишив їжу, Саша все з'їла та пішла блювати.

Також Пустовіт прокоментував слова колишньої про те, що він бажав їй померти від раку шлунку.

"Знаєш, як це було? Вона мені в кімнаті говорить: "Ти - дно і ти вже нічого собі в цьому житті ні на що не заробиш! А я собі зароблю ще на 20 будинків і на 20 салонів". Я кажу: "Ти на рак шлунка швидше заробиш, якщо ти не будеш лікуватися!". Так це було проговорено", - запевнив блогер.

Пустовіт запевняє, що багато разів умовляв Сашу піти лікуватися від булімії. "Ти не той, з ким я буду це вирішувати", - відповідала вона йому.

Також Ігор пояснив, чому обізвав Сашу "відром".

"В інтерв'ю Маші вона говорить, що я називав її відром. Це ті речі, які дуже образливі всім жінкам. Тому що, жінка, яка народила, вона автоматично бере цю образу на себе, чомусь. Ти не розумієш, які я приниження пережив в цих стосунках. Тобі твоя жінка колись говорила, що в тебе маленький член? А мені — разів 10", - заявив блогер.

"Вона почала це говорити після 2 років. Я їй кажу: "Слухай, ти ж розумієш, що він не зменшився від моменту, коли ми одружилися? Ти ж виходила за мене". У мене все гаразд з членом, тобто, все ок. Я можу показати", - додав він.

Такі фото пари вже в минулому

Крім того, Пустовіт приголомшив розповіддю, що Саша забороняла йому ходити в туалет у квартирі, тож йому доводилося бігати до іншої їхньої квартири, на поверх вище.

А ще, за його словами, жінка не прала його речі разом зі своїми, бо їй нібито був бридкий його піт.

У своєму інтерв’ю Саша Бо казала, що Пустовіт також погрожував розказати всім про те, що у неї був туберкульоз. Вона тоді була вагітна первістком і запевняє, що Ігор примушував її зробити аборт. Однак сам Пустовіт це заперечує.

"Ми ловимо неприємну фігню, називається туберкульоз. Саша потрапляє в клініку приблизно на другому місяці вагітності. Їй приносять от такий ящик антибіотиків. Ми разом з її мамою і з нею їздили до інституту генетики до Львова, щоб дізнатися разом, чи варто продовжувати цю вагітність, чи, можливо, варто її перенести", - розповів Ігор.

"І вона мені зараз каже, що я пропонував аборт, хоча її мама також запитувала, чи будемо ми йти до кінця. Ми сиділи усі разом і в машині це обговорювали! А вона просто в знак мого приниження… Такого не було: давай зробимо аборт і лише так! Не було! Це була розмова. Навіщо ти це взагалі, дурепо, проговорила?!", - обурився він.

У Пустовітів врешті народився здоровий син Данило, а потім і другий - Євген фото з instagram

Після виходу інтерв’ю Пустовіта, Саша Бо прокоментувала його в своєму Instagram.

"Я з відчаю прийшла на інтерв'ю, щоб відкрити свої болі і страхи, а дехто прийшов відмазатись, жорстоко помститись і прополоскати у лайні "кончену і хвору колишню" і її батьків (як по-чоловічому). Я дуже вірю, що в нашій країні буде набирати обертів інститут репутації і культура відміни. Бо ці всі виправдання і нападки є просто нікчемними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ (@sashaabo)

Ігор написав, що більше не буде виправдовуватися і йде далі. Він також видалив усі фото з Сашею зі свого Instagram.