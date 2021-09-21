"Як навчитися дихати заново?": зірка "Слуги народу" заявила про насильство та втечу з 4-річною донькою від чоловіка-пияка

Актриса Галина Безрук, відома за серіалами "Останній москаль" та "Слуга народу", розповіла про несподіваний та болісний крах свого подружнього життя з актором Артемом Алексєєвим.

Жінці довелося в буквальному сенсі тікати від свого "супермена", забравши маленьку доньку.

Що сталося, 33-річна Галина оповіла у Instagram.

Ганна Безрук утекла від чоловіка з 4-річною дитиною фото з instagram безрук

"Мені дуже боляче! Вже кілька місяців мені боляче до нестями. Але я стійко тримала удар і, як могла, зберігала останні жалюгідні залишки того, що лишилося від моєї сім'ї. Сьогодні сил мовчати більше нема...", - написала зірка.

Зі слів Галини, все змінилося у серпні, коли донечка, 4-річна Василіса потрапила до лікарні після нещасного випадку. Що саме тоді сталося, ні Безрук, ні Алексєєв пресі не розповідали, відомо лише, що малій знадобилася операція.

"Так! Мій чоловік потрапив у біду. Так! Із того моменту, коли стався нещасний випадок із нашою маленькою, він постійно перебуває в стіні гострого психозу та постійного алкогольного сп'яніння", - повідомила акторка.

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"Так! Він в усьому винуватив мене та забирав у мене дитину, будучи геть не при собі, наражав її на небезпеку, бігаючи по 6-смуговій проїжджій частині... Тоді люди викликали поліцію, яка повернула мені доньку, а його відправила на лікування до психіатричної клініки", - розказала Безрук.

Акторка зазначила, що боронила гідність чоловіка та не коментувала його поведінки журналістам. Вона сподівалася, що за тиждень "чистоти" Артем прийде до тями. Але цього не сталося. Як висловилася Галина, останні дні перетворился на фільм жахів. Алексєєв не приймав ліки, призначені йому в лікарні, та без упину пиячив.

"Він весь час погрожував мені, обіцяв забрати доньку і позавчора під час кухонної нічної розмови я отримала удар ногою в живіт... Вранці ми з донькою та бабусею втекли... Так! Я тікала від власного "люблячого" чоловіка та батька-"супермена! Нам із його мамою продовжували сипатися образи та погрози. Він спалив документи доньки, щоби я не змогла з нею поїхати до моїх батьків", - повідомила Галина.

Галина каже, що Артем спалив документи дитини

Як розказала Безрук, повернувшись разом із Артемовим другом за необхідними речами, вони знайшли актора на підлозі в несвідомому стані.

"Зараз він під контролем лікарів... і мені хочеться вірити, що вони йому допоможуть... поки він там, ми з маленькою в безпеці", - додала Галина.

Зі слів актриси, вона до останнього жаліла Артема, аж поки не знайшла в його телефоні листування з іншою жінкою. Воно буцімто підтверджує, що впродовж останніх кількох років Алексєєв одержує "геть не "дружню" підтримку" від своєї старої знайомої. Хто ця жінка, Галина писати не стала, але натякнула, що це публічна особа, яка нещодавно на всю країну просторікувала про неприпустимість романів із одруженими, про жіночу честь та чесність.

"Як навчитися дихати заново? Як упоратися з цим відчаєм? Як може красива історія кохання в одну мить перетворитися на пил?", - спитала Безрук у своїх підписників.

Артем Алексєєв, відомий за серіалом "Звонар", звинувачень із боку дружини поки не коментував.