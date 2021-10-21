Міхалок ударив глядача на концерті "Ляпіс 98" у Полтаві. ВІДЕО

20-го жовтня під час концерту гурту "Ляпіс 98" у Полтаві фронтмен Сергій Міхалок ударив чоловіка, який вийшов до нього на сцену.

Відео інциденту поширили свідки в Instagram, пише Kolo.News.

Як видно на записі, на сцену до музикантів вийшов чоловік з гітарою, і Міхалок запропонував йому зіграти, а потім почав вимагати показати квиток.

"Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда? Билет покажи! Покажи билет! Как ты сюда попал? На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста?", - звернувся фронтмен до невідомого, а коли той не зміг показати квиток, ударив його головою.

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Чоловік впав на підлогу, після чого його підхопили та вивели з зали.

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За інформацією видання, до пресслужби поліції Полтави надходили повідомлення з цього приводу від свідків інциденту. Коли правоохоронці виїхали на місце події, вони знайшли постраждалого чоловіка, але він відмовився писати заяву, сказавши, що претензій до музиканта не має.

Міхалок дуже агресивно повівся з відвідувачем його концерту фото з instagram

До речі, це не перший скандал з Сергієм Міхалком у Полтаві. Кілька років тому він так само вдарив відвідувача концерту.