"Вареник із бринзою": як Вірастюка чиясь промежина на кулінарні метафори надихнула

Схоже, депутат "Слуги народу" Василь Вірастюк уже завзято складає меню для свого новорічного столу. Інакше звідки б у 47-річного стронгмена взялися би такі яскраві кулінарні метафори.

Він ужив їх, коментуючи еротичне фото на Facebook.

Стронгмен-нардеп відзначився в соцмережі фото з facebook вірастюка

Наразі світлину, яка так збудила надихнула Вірастюка, вже видалено або заховано. Але скріни не горять, тож користувачі мережі обурюються вульгарними словами нардепа, який, до слова, є багатодітним батьком.

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Ось це фото - але без зірочки - не лишило байдужим нардепа скріншоти з facebook

Схоже, Вірастюк узагалі полюбляє масний гумор у соцмережі. Наприклад, ось такий коментар він лишив під дописом про лізинг автівок.