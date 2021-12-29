"Вареник із бринзою": як Вірастюка чиясь промежина на кулінарні метафори надихнула
29 грудня 2021, 09:42
Схоже, депутат "Слуги народу" Василь Вірастюк уже завзято складає меню для свого новорічного столу. Інакше звідки б у 47-річного стронгмена взялися би такі яскраві кулінарні метафори.
Він ужив їх, коментуючи еротичне фото на Facebook.
Наразі світлину, яка так збудила надихнула Вірастюка, вже видалено або заховано. Але скріни не горять, тож користувачі мережі обурюються вульгарними словами нардепа, який, до слова, є багатодітним батьком.
Схоже, Вірастюк узагалі полюбляє масний гумор у соцмережі. Наприклад, ось такий коментар він лишив під дописом про лізинг автівок.
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