Опіки піхви чи 15 хвилин слави? Модель заявила, що постраждала через гострий соус у кондомі Дрейка

Канадський репер Дрейк став героєм скандальної, але кумедної історії. Instagram-модель заявила, що мала секс із виконавцем, після чого вирішила крадькома запліднити себе, впорснувши собі в вагіну його сперму. Та натомість отримала опіки, бо в презервативі, який Дрейк викинув у смітник, виявився гострий соус.

Цю історію жіночка анонімно розповіла в блозі Too Much Hot Tea, пише Ace Showbiz.

Вона навіть описала прутень артиста: "близько 7 дюймів (17,8 см), цупкий, обрізаний".

Таких пліток про Дрейка в мережі ще не було ) фото з instagram дрейка

Зі слів моделі, на її вереск до ванної кімнати зайшов Дрейк та визнав, що налив у презерватив гострого соусу, щоби "вбити сперматозоїди". Жінка обіцяє подати на репера до суду за таку капость.

Сам 35-річний мультимільйонер, який зазвичай не коментує чутки про себе, цього разу, схоже, зробив виняток.

"Ти можеш отримати свої 15 хвилин слави... Я заберу собі решту, 23 години та 45 хвилин", - написав Дрейк у Instagram, щоправда, не звертаючись ні до кого конкретно.

Артист на декого натякнув?

Як відомо, в Дрейка були підстави пильнувати свою сперму, адже в нього вже є одна позашлюбна дитина. Хлопчика на ім'я Адоніс у 2017-му році народила колишня порноактриса Софі Брюссо. Подейкували, Дрейк від того був геть не в захваті та наполягав на аборті. Проте переконавшись, що малий справді від нього, офіційно визнав нащадка та зрештою полюбив.

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