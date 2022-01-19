"До пи*ди ці люди, мене вдома кальян жде": Волочкова дорогою з Мальдівів закотила епічний скандал у літаку. ВІДЕО

Російська балерина Анастасія Волочкова не змогла спокійно і тихо повернутися з Мальдівів. Танцівниця та її черговий кавалер Сергій закотили скандал у літаку через небажання вдягати маску.

За даними свідків, Настя була напідпитку і активно пручалася масковому режиму.

"Вилітаємо до Москви. Холодно там, напевно...", - написала Настя перед польотом і виклала це фото

Відео того, що відбувалося, виклали у Telegram.

Коли літак сів, до нього зайшла поліція, щоби перевірити документи і розібратися з порушниками.

Однак Волочкову не налякали правоохоронці, бо, як вона заявила, їй "до пизди ці всі люди", адже її вдома чекає котик та кальян на столі.

Пізніше Волочкова у своєму Instagram прокоментувала ситуацію разом зі своїм кавалером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Нагадаємо, свого бойфренда, 44-річного Сергія Кузнецова 45-річна Волочкова підхопила на телешоу "Давай поженимся", куди він прийшов свататися не до неї.