"До пи*ди ці люди, мене вдома кальян жде": Волочкова дорогою з Мальдівів закотила епічний скандал у літаку. ВІДЕО
Російська балерина Анастасія Волочкова не змогла спокійно і тихо повернутися з Мальдівів. Танцівниця та її черговий кавалер Сергій закотили скандал у літаку через небажання вдягати маску.
За даними свідків, Настя була напідпитку і активно пручалася масковому режиму.
Відео того, що відбувалося, виклали у Telegram.
Коли літак сів, до нього зайшла поліція, щоби перевірити документи і розібратися з порушниками.
Однак Волочкову не налякали правоохоронці, бо, як вона заявила, їй "до пизди ці всі люди", адже її вдома чекає котик та кальян на столі.
Пізніше Волочкова у своєму Instagram прокоментувала ситуацію разом зі своїм кавалером.
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Нагадаємо, свого бойфренда, 44-річного Сергія Кузнецова 45-річна Волочкова підхопила на телешоу "Давай поженимся", куди він прийшов свататися не до неї.