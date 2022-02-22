"Я - найбільший джентльмен у світі": "аферист із Tinder" спростував звинувачення та показав свою дівчину з України

Ізраїльтянин Шимон Хают, ім'я якого світ дізнався після виходу документального фільму Netflix "Аферист із Tinder", стверджує, що став жертвою "полювання на відьом", і історія про те, як він буцімто видурював гроші в жінок - неправдива.

Про це молодик заявив у першій частині відеоінтерв'ю Inside Edition, пише The Daily Mail.

Разом із Шимоном у ньому з'явилася його нинішня дівчина, колишня харків'янка Кейт Конлін.

Шимон та його дівчина побалакали з виданням дистанційно скріншот із відео Inside Edition

"Вони представили це як документалку, але насправді це повністю вигаданий фільм. Я - найбільший джентльмен у світі", - запевнив 31-річний Хают.

"Я - не цей монстр, якого всі вигадали. Я був просто самотнім хлопцем, який хотів познайомитися з дівчатами в Tinder", - сказав він.

На підтримку хлопця виступила й Кейт, запевнивши, що він ніколи не брав у неї грошей.

"Боже мій, як хтось здатен вибудувати таку фальшиву історію", - обурилася вона.

Кейт свого кавалера в мережі майже не світить фото з instagram конлін

Зі слів Шимона, він - "чесний бізнесмен", який просто вдало вклався в біткоїни в 2011-му. І він ніколи не видавав себе за сина мільярдера, не обманював жінок і не погрожував.

Як відомо, героїнями "Аферист із Tinder" стали Сесіль Фелльхой, Пернілла Сьохольм та Айлін Шарлотт. Жінки розповіли свої історії стосунків із Хаютом, який представлявся як Саймон Лєваєв. Молодик вражав нових знайомих своїм розкішним стилем життя і красивими романтичними жестами. Згодом, інсценуючи, ніби його життю загрожує небезпека, брав у подруг великі суми грошей у борг. Щоби "врятувати" Хаюта, жінки брали позики в банках.

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Після виходу стрічки на GoFundMe було відкрито збір коштів на допомогу Сесіль, Перніллі та Айлін.

Як стало відомо TMZ, у планах Шимона Хаюта запустити реаліті-шоу, де жінки змагатимуться за його кохання, а також авторський подкаст про дейтінг.

Instagram Хаюта було видалено після виходу фільму. Але нещодавно акаунт під його іменем з'явився знову. Кейт Конлін на нього не підписана фото instagram

Що ж до нинішньої пасії молодика, то, за даними сайту Wikibiography.in, її колишнє прізвище Корякіна. Утім серед тих, на кого підписана Кейт у Instagram, є пані з прiзвищем Карякіна (саме через А), і якщо це її родичка, то раніше дівчину могли звати Катерина Карякіна.

24-річна білявка живе в Ізраїлі та працює моделлю. Зокрема вона знімалася для Vogue Japan, позувала для кампейнів відомих світових брендів. Із Хаютом вони буцімто зустрічаються з осені 2020-го року.