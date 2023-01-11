"Міс Україна Всесвіт" Каріна Жосан із чоловіком у розшуку МВС сколихнули мережу гулянкою у Куршевелі з шампанським на 70 тисяч
Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2018 Каріна Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський насолоджуються розкішним життям у Куршевелі та не соромляться його демонструвати в мережі.
Причому, Ошеровський перебуває у розшуку МВС, на що звернув увагу журналіст Михайло Ткач, який бачив його у Монако ще кілька місяців тому.
Після того, як Жосан запостила в Instagram відео і фото з гулянки в одному з найдорожчих ресторанів курорту та показала 6 пляшок шампанського Crystal вартістю близько 70 тисяч гривень, про цю паті написала навіть російська пропагандистка Ксенія Собчак. Так, за даними Ксюші, гулянка української "еліти" коштувала не менше 20 тисяч євро.
Як пише Михайло Ткач, за данними його джерел у бізнесових колах, Ошеровський має стосунок до так званої бригади "Потапів". За данними джерел у правоохоронних органах, вони обслуговують будівництва народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара.
"Вадим Столар місяць тому відвідував день народження тієї самої Жосан у російському ресторані Suvuroff у Дубаї на пальмі Джумейра. Ще раз. Чоловік у розшуку гучно гуляє в Куршевелі. І його дружина публікує відео, як вони демонстративно витрачають гроші", - наголошує Ткач.
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