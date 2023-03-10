Український режисер Голубков виїхав із країни та зняв кліп російській співачці, яка підтримує війну

Український режисер Тарас Голубков, який знімав кліпи для Скрябіна, Артема Пиповарова, Jerry Heil та інших вітчизняних зірок, схоже, вирішив змінити фронт дій.

За інформацією, яку необорежно видав у мережі актор Сергій Главчев, Голубков у Москві зняв кліп співачці Клаві Коці, яка відкрито виступала за війну росії проти України.

Це першим помітив Музвар, після чого Главчев відредагував публікацію, прибравши Голубкова з відміток.

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Актор Главчев (брюнет по центру) знявся у кліпі Клави Коки і тегнув Голубкова в пості про це. Сам Сергій, до речі, теж українець, уродженець окупованого нині Токмака, виїхав до росії ще до початку повномасштабного вторгнення

Мінкульт у коментарі KP.UA підтвердив, що надав дозвіл на тимчасовий виїзд Тараса Голубкова з 14 по 30 листопада 2022 року, щоби той зняв документальний фільм про війну в Україні The War Diary.

Сам Голубков поки що не відповів на запити кількох українських видань щодо свого виїзду. Але у сюжеті російського каналу "МУЗ ТВ" про зйомки цього кліпу можна побачити Тараса за режисерським пультом.

Голубков закрив свої сторінки у соцмережах і не коментує скандал

Цікаво, що це не перший кліп Клави Коки, знятий Голубковим. У 2021-му українець став режисером її відео на пісню "Ла Ла Ла". Кока, між іншим, потрапила під санкції України як особа, яка публічно закликає до агресивної війни, виправдовує і визнає законною збройну агресію росії проти України. У 2020-му Клава їздила в так звану ДНР.