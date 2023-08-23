"Фатальна помилка": фестиваль у Варшаві за участю Океану Ельзи та інших українців скасували через спонсорів-росіян

Музичний фестиваль Easy Busy Fest, який мав відбутися 26-го серпня у Варшаві за участю багатьох українських зірок, довелося скасувати через те, що одними зі спонсорів виявилися росіяни.

Про це стало відомо завдяки лідерці української діаспори в Польщі Наталі Панченко, яка з'ясувала, що серед спонсорів події є MixMerkt та Monolith - бренди, що належать вихідцям із росії.

Панченко написала про це у Facebook, після чого гурт Океан Ельзи першим відмовився від участі у фестивалі, а далі почали відмовлятися і інші артисти.

А мав бути такий класний фестиваль, якби не одне АЛЕ

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Панченко, на відміну від організаторів, не полінувалася перевірити усіх спонсорів

Реакція Океану Ельзи на пост Наталі

Через кілька годин після посту Панченко гурт оголосив, що відмовляється виступати на фестивалі

Інші учасники теж були шоковані

Дантес запевнив, що йому дуже прикро, але нема іншого виходу

Спочатку Easy Busy Fest намагалися врятувати ситуацію, запевняючи, що група Monolith лише частково оплатила їм зовнішню рекламу у Варшаві і більше жодного стосунку до фесту не має. Про це організатори писали в Instagram.

Організатори в Instagram спочатку заявили, що розірвали співпрацю з росіянами

Але після того, як головні артисти відмовилися виступати, організаторам нічого не залишалося, окрім як скасувати подію та вибачитися, назвавши свій факап "фатальною помилкою".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Easy Busy Fest (@easybusyfest)

Нагадаємо, нещодавно артист Макс Барських відмовився брати участь у фестивалі в Кишиневі, якщо у ньому співатиме Валерій Меладзе. Врешті, судячи з Instagram фесту, Меладзе все ж таки залишили у лайнапі події.