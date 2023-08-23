"Фатальна помилка": фестиваль у Варшаві за участю Океану Ельзи та інших українців скасували через спонсорів-росіян
Музичний фестиваль Easy Busy Fest, який мав відбутися 26-го серпня у Варшаві за участю багатьох українських зірок, довелося скасувати через те, що одними зі спонсорів виявилися росіяни.
Про це стало відомо завдяки лідерці української діаспори в Польщі Наталі Панченко, яка з'ясувала, що серед спонсорів події є MixMerkt та Monolith - бренди, що належать вихідцям із росії.
Панченко написала про це у Facebook, після чого гурт Океан Ельзи першим відмовився від участі у фестивалі, а далі почали відмовлятися і інші артисти.
Спочатку Easy Busy Fest намагалися врятувати ситуацію, запевняючи, що група Monolith лише частково оплатила їм зовнішню рекламу у Варшаві і більше жодного стосунку до фесту не має. Про це організатори писали в Instagram.
Але після того, як головні артисти відмовилися виступати, організаторам нічого не залишалося, окрім як скасувати подію та вибачитися, назвавши свій факап "фатальною помилкою".
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Нагадаємо, нещодавно артист Макс Барських відмовився брати участь у фестивалі в Кишиневі, якщо у ньому співатиме Валерій Меладзе. Врешті, судячи з Instagram фесту, Меладзе все ж таки залишили у лайнапі події.