"Чи обісралися ми? Так!": організатори скасованого концерту Дорофєєвої звинуватили її в обмані, а вона їх — у шантажі

Скандал із скасуванням сольного концерту Наді Дорофєєвої у Відні набирає обертів. Організатори виступу звинувачують співачку у обмані, а вона їх - у шантажі та намаганні прикрити непрофесійність та комерційну діяльність волонтерством.

Організатори концерту, якими є ГО "Мрія", заявили, що слова Наді про недотриманий технічний райдер – маячня, і насправді Дорофєєва відмовилася виступати, отримавши гроші "у чорну", щоби не платити податки.



"Чи були наші помилки? Чи обісралися ми? Так! Закликавши на благодійний концерт людину, яка з благодійністю, патріотизмом та професіоналізмом не має нічого спільного", – зазначили у ГО "Мрія".



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"16 вересня у Відні мав відбутися концерт Наді Дорофєєвої, який, на жаль, так і не відбувся. Концерт був благодійний, у співавторстві з авторитетною ГО "Мрія". Все робилося задля збору коштів нашим військовим та медикам на передову. Наша найбільша помилка це були стійки для барабанів, яких не було у кінцевому списку, надісланому звукорежисером Надії. Але все обладнання було привезено на локацію. Вона зробила все, аби отримати гроші у "чорну", уникнувши оподаткування і назвала це благодійною знижкою. Гроші були обманом витягнуті у Відні, з обіцянкою перенесення концерту, орієнтовно у лютому 2024 року", - сказав представник ГО.

Організатори кажуть, що Дорофєєва отримала 8 тисяч євро гонорару. Ще близько 3 400 євро на проживання, дорогу та харчування.

Також Дорофєєву звинуватили у відмові вийти до людей. Але Надя каже що не вийшла до шанувальників, бо розгубилася через розбірки з організаторами, стрес та нерви. Вона зізналася, що це єдине, про що шкодує.

Сама співачка запевняє, що насправді це був комерційний концерт, а організатори івенту публічно її шантажують.



"Мене обурюють підприємці, які прикривають свою комерційну діяльність та непрофесійність і взагалі все на світі волонтерством. 9 серпня наш сольний концерт у Відні замовила приватний організатор Вікторія Орлова, оплативши 50% гонорару. Вийшло у рекламу, все ніби ок. Як більшість організаторів, вона сказала, що частина прибутку піде на благодійність, а ми у відповідь зробили 20% знижки за виступ", - розповіла Надя.

Відмовилася ж зірка виступати через категорично незадовільні технічні умови.

"16 вересня ми усією командою прилетіли до Відня, приїхали на саунд-чек і виявилося, що у нас не виконаний технічний райдер. У мене за 15 років концертної діяльності траплялося різне, але такого, щоб елементарно не було ні техніки, ні стійок, ні радіомікрофонів, більшості кабелів для підключення звуку – я ще не бачила. Замість технічної підтримки на сцені був 17-річний хлопець, який сказав, що майже немає в цьому досвіду. Звісно, ми відмовилися виступати, тому що це технічно просто було не можливо", – сказала Дорофєєва.



Зі слів Наді, спочатку організатори намагалися вибачитися, а потім перейшли до шантажу і відмовлялися повертати людям гроші.



"Далі організатор Вікторія просила вибачення, після цього нам віддали другу частину гонорару, оскільки скасування сталося по вині організаторів і ми, не маємо нести відповідальності за непрофесійність цих людей. Що було далі? Цілий тиждень вони не повертали людям кошти і обіцяли перенести концерт. ", - каже зірка.

З її слів, команда нікому не обіцяла перенос концерту, а навпаки, відмовлялася від цього, адже не хотіли більше мати справи з цією організацією.

"З нами не виходили на зв’язок, а потім почали телефонувати нам з невідомих номерів та шантажувати, що будуть казати людям, що ми їх кинули і таке інше. Зазначимо, що з цією організацією ми не мали жодного контакту у плануванні концерту. Тепер організатори публічно почали звинувачувати мене та команду у відміні виступу, прикриваючись тим, що вони волонтери і це все взагалі була некомерційна діяльність. На афіші було вказано, що 50% коштів піде на благодійність, тобто це був комерційний концерт з частковою благодійною складовою", – додала співачка.

Дорофєєва стверджує, що подібні випадки відбулися не тільки з нею, але і з іншими її колегами.



Зірка звернулася до українських артистів та українців, які живуть у Відні, та закликала ігнорувати будь-які заходи, які влаштовують ці організатори, аби не стати жертвами шахраїв, які прикриваються волонтерами.



Нагадаємо, нещодавно у Варшаві було скасовано фестиваль, на якому мали виступити Океан Ельзи, Дантес, YAKTAK та The HARDKISS. Виявилося, що організаторами фесту були росіяни.

