Найм нелегалів і мільйони на екскоханок та позашлюбних дітей: ЗМІ взнали про таємну бухгалтерію князя Монако

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина Шарлін опинилися в епіцентрі скандалу після того, як французьке видання Le Monde отримало нотатки колишнього бухгалтера палацу.

У них ідеться про такі речі як найм працівників-нелегалів, зокрема в якості нянь для дітей, Жака та Габріели. А ще про нестримне тринькання подружжям грошей і таємні рахунки 65-річного Альбера, з яких мільйони доларів ідуть на утримання екскоханок князя та його позашлюбних нащадків.

Як пише Daily Mail, бухгалтер Клод Палмеро опікувався фінансами палацу понад два десятиліття і залишив посаду в липні 2023-го, після того, як привернув увагу сайту антикорупційних розслідувань.

ЗМІ отримали нотатки колишнього бухгалтера княжої родини Монако Фото Getty Images

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У записах 67-річного Палмеро марнотратство княгині Шарлін називається "небезпечним" і божевіллям, яке він не в змозі контролювати. Мовляв, лише її річні витрати перевищували мільйон-півтора євро. А от на працівниках дружина князя буцімто воліє економити, навіть порушуючи при цьому закон.

"Її Світлість княгиня змушує працювати на себе тих людей, які є безвідмовними", - писав бухгалтер.

Так, у записах згадуються працівники-філіппінці, які приїхали до Монако за туристичною візою, без права на роботу. Відповідно, і платити їм можна менше, близько 100 євро на день.

На княгиню Шарлін працює команда з восьми людей Фото Getty Images

"Апдейт щодо найму нянь... Ми чинимо цілковито незаконно (навіть їхні туристичні візи закінчилися 7-го січня)", - бідкався бухгалтер у записі від 15-го січня 2014-го року.

"Вони не лише на нелегальному положенні, а й одна з них в'їхала за фальшивим паспортом", - писав Клод.

Поряд із цим зазначається, що понад 700 тисяч євро було витрачено того року княжою родиною на святкування народження та хрещення Габріели та Жака.

Не жалкує Альбер грошенят і на своїх старших, позашлюбних дітей та їхніх матерів. Так, 31-річна Ясмін та 20-річний Александр Грімальді отримують від тата-князя по 315 тисяч євро на рік. А ще князь начебто подарував старшій дочці на 25-річчя квартиру в Нью-Йорку вартістю в 2,75 мільйона.

Ясмін із Габріелою та Жаком Фото з Instagram Грімальді

А це позашлюбна дочка князя у Монте-Карло. Мама дівчини, Тамара Ротоло познайомилася з Альбером, коли працювала офіціанткою

Улітку 20-річний Александр знявся для Tatler Фото з Instagram

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Шарлін, зі свого боку, щедро допомагає своїм родичам у Південній Африці, зокрема братові, 41-річному Шону Віттстоку.

"300 тисяч євро виплатити Шону Віттстоку на його будинок", - записав Палмеро в грудні 2022-го, згодом збільшивши цю суму майже до 900 тисяч.

Сестри Альбера, князівни Кароліна та Стефанія, на рік витрачають близько 900 тисяч та 800 тисяч євро відповідно. До них у бухгалтера є окрема претензія, мовляв, тягають коштовності корони "мов особисті аксесуари".

Нагадаємо, подейкують, шлюб Альбера ІІ та Шарлін перетворився на суто протокольний і княгиня навіть постійно не мешкає в Монако.