"Це ганьба": Полякова розповіла про курйоз з українкою, який стався з нею у Польщі

Співачка Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в Польщі.

Як пише ТСН з посилання на розповідь артистки в сторіс Instagram, вона поверталася до Києва з Ніцци, звідки потягом мала вирушити до Києва. Однак Оля запізнилася, сплутала час і вчасно не потрапила на літак. Тому співачці довелося купляти нові квитки до Варшави і, власне, до Києва.

"Вчора вранці я мала вилетіти з Ніцци до Варшави, але я сплутала час. Я купую нові квитки на літак, потяг. Таки потрапила на літак, прилетіла до Варшави, і що ви думаєте? Виїхала завчасно і потрапила в затор, бо була аварія", - поділилася артистка.

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Зірка потрапила в затор, який утворився через ДТП, та ледь не залишилася ще на день у Польщі. Полякова не встигла до залізничного вокзалу через те, що її таксі повільно рухалося, тож водійка спробувала домовитися, аби посадити співачку до іншого авто, яке б оминуло затор. Цікаво, що в іншому таксі сиділа українка, яка категорично відмовилася їхати до вокзалу разом зі співачкою.

"Водійка просить інше таксі мене взяти, а там сидить дівчина-українка і каже – ні. Водійка каже, що це ж ваша співачка Оля Полякова. І ця коза українська не дозволила мені сісти в таксі. Вона встигла, а я дивом потрапила. Ми проїхали той поворот, і я влетіла в потяг. Водійка залишилася на пероні з речами, завтра буде окремо відправляти в Україну. Але українці, які не підтримують одне одного – це ганьба", – зазначила артистка.

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Нагадаємо, у липні Полякова і Єфросиніна опинилися у центрі скандалу через мову. Маша і Оля пояснили, чому довгий час не переходили на державну.