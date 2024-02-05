Українка-переможниця "Міс Японія" відмовилася від титулу на тлі скандалу через роман з одруженим чоловіком

26-річна уродженка Тернополя Кароліна Шиїно, яка нещодавно перемогла у конкурсі "Міс Японія", відмовилася від титулу.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Зокрема, про відмову дівчина повідомила незабаром після оприлюдненої інформації у медіа про її роман з одруженим японцем.

26-річна Кароліна відмовилася від титулу "Міс Японія" фото з instagram Кароліни Шаїно

Цікаво те, що Кароліна ніколи не приховувала стосунків з чоловіком, однак нібито не знала про його сімейний статус. Із власних слів Шиїно, вона обірвала всі зв’язки, коли дізналася, що бойфренд одружений.

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Проте модельна агенція, на яку працює дівчина, стверджує, що манекенниця продовжила бачитися з обранцем, навіть після того, як дізналася, що той має дружину.

Кароліна заявила, що розірвала стосунки з одруженим чоловіком, а модельна агенція, на яку вона працює, стверджує, що ні фото з Instagram Кароліни Шиїно

Організатори конкурсу заявили, що дівчина добровільно відмовилася від перемоги. Також вона "глибоко замислилася щодо власної відповідальності у нещодавньому скандалі". Вони також зауважили, що титул "Міс Японія" буде залишатися вакантним. Його наступну володарку оберуть лише через рік.

У своєму Instagram дівчина прокоментувала ситуацію невдовзі після заяви оргкомітету. Вона підтвердила, що відмовилася від перемоги, а також розповіла, що пішла з модельної агенції, з якою співпрацювала.

"Ми хотіли б принести глибокі вибачення за незручності, спричинені дружині пана Маеди, родині та всім, хто був причетний. Були деякі розбіжності в тому, що я пояснила своєму агентству днями. Розгубленість і страх не давали можливості говорити правду.

Мені щиро прикро, що (в мережі - ред.) говорять про мене і доносять до всіх, хто мене підтримував, щось неправдиве. Я сприймаю цю ситуацію серйозно і відмовилась від гран-прі "Міс Японія". Я також звернулася до свого агентства з проханням вилучити мене з філії, і таке рішення було прийнято. Ми щиро вибачаємося за незручності, які це спричинило, і за те, що зрадили всіх, хто підтримував нас", – написала вона.

Титул "Міс Японія" буде лишатися вільним до наступного року фото з Instagram Кароліни Шиїно

Нагадаємо, Кароліна народилася на Тернопільщині, але у 5 років переїхала з мамою до Японії. Після перемоги Шиїно на конкурсі в мережі розгорілася дискусія, чи правильним є те, що дівчина європейської зовнішності отримала титул.