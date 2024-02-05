Українка-переможниця "Міс Японія" відмовилася від титулу на тлі скандалу через роман з одруженим чоловіком
26-річна уродженка Тернополя Кароліна Шиїно, яка нещодавно перемогла у конкурсі "Міс Японія", відмовилася від титулу.
Про це пишуть місцеві ЗМІ. Зокрема, про відмову дівчина повідомила незабаром після оприлюдненої інформації у медіа про її роман з одруженим японцем.
Цікаво те, що Кароліна ніколи не приховувала стосунків з чоловіком, однак нібито не знала про його сімейний статус. Із власних слів Шиїно, вона обірвала всі зв’язки, коли дізналася, що бойфренд одружений.
Проте модельна агенція, на яку працює дівчина, стверджує, що манекенниця продовжила бачитися з обранцем, навіть після того, як дізналася, що той має дружину.
Організатори конкурсу заявили, що дівчина добровільно відмовилася від перемоги. Також вона "глибоко замислилася щодо власної відповідальності у нещодавньому скандалі". Вони також зауважили, що титул "Міс Японія" буде залишатися вакантним. Його наступну володарку оберуть лише через рік.
У своєму Instagram дівчина прокоментувала ситуацію невдовзі після заяви оргкомітету. Вона підтвердила, що відмовилася від перемоги, а також розповіла, що пішла з модельної агенції, з якою співпрацювала.
"Ми хотіли б принести глибокі вибачення за незручності, спричинені дружині пана Маеди, родині та всім, хто був причетний. Були деякі розбіжності в тому, що я пояснила своєму агентству днями. Розгубленість і страх не давали можливості говорити правду.
Мені щиро прикро, що (в мережі - ред.) говорять про мене і доносять до всіх, хто мене підтримував, щось неправдиве. Я сприймаю цю ситуацію серйозно і відмовилась від гран-прі "Міс Японія". Я також звернулася до свого агентства з проханням вилучити мене з філії, і таке рішення було прийнято. Ми щиро вибачаємося за незручності, які це спричинило, і за те, що зрадили всіх, хто підтримував нас", – написала вона.
Нагадаємо, Кароліна народилася на Тернопільщині, але у 5 років переїхала з мамою до Японії. Після перемоги Шиїно на конкурсі в мережі розгорілася дискусія, чи правильним є те, що дівчина європейської зовнішності отримала титул.