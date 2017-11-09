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Заступниця міністра юстиції Севостьянова оприлюднила вартість своєї обручки
09.11.2017, 10:36
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Заступниця міністра юстиції Наталія Севостьянова, котра днями вийшла заміж за партнера юридичної компанії Руслана Бернацького, тепер носить на пальчику не одну, й не дві тисячі доларів.

Скільки саме коштує обручка, котру подарував їй новоспечений чоловік, Наталія сумлінно доповіла до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє. 

Отже, за прикрасу для коханої жанки Бернацький виклав 94 тисячі гривень (це приблизно 3,5 тисячі доларів). 

 Руслан Бернацький не пошкодував грошей на обручку для дружини

До слова, як повідомляє "Слово и Дело", на фотографіях із весілля, котрі гуляють у соцмережах, засвітився відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як відомо, його звинувачують у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі в розмірі 2 мільярдів гривень.

Насіров уже одужав після "інфаркту мікарда"?  

Нагадаємо, дівич-вечір - із надувними кульками й танцями - Севостьянова відгуляла у жовтні.

Фото з соцмереж із сайту "Слово и Дело"


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