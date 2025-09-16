Від колядок у Вараші до хіта, який підірвав TikTok і накликав хейт Галича: що відомо про виконавця "Смарагдове небо" Drevo

Анастасія Добрянська - 16 вересня, 07:00
Максим Дерев'янчук - Drevo фото
Фото Instagram

Трек "Смарагдове небо" - став справжнім хітом літа 2025 року, плацдармом для безлічі мемів, а сам 23-річний Drevo, виконавець пісні, вже встиг втрапити в кілька скандалів.

Шлях співак розпочав не цьогоріч, а ще в шкільні роки. На широкий загал Максим Деревʼянчук заявив про себе у 2024 році, коли потрапив у шортлист нацвідбору Євробачення. 

Хто такий Drevo, у які скандали він втрапив і як "Смарагдове небо" стало мемом у TikTok - читайте в матеріалі ТаблоID.


Хто такий Drevo?

Максим Деревʼянчук народився 11 грудня 2001 року у Вараші, Рівненська область. Ще з дитинства Максим проявляв талант до співу та частенько виступав, у чому його підтримували батьки, а от однолітки не дуже.

"Це була нормальна тема, ну бо як це – хлопець, ще і футболіст, і співає", - пригадував артист.

У свої 17 років майбутній артист придбав на подаровані кошти гітару і почав по Youtube уроках вчитися грати. Далі були перші кавери, а пізніше - перша власна пісня. 

Максим Drevo у юнацтві

Максим з дитинства співає

Фото Instagram

У рідному містечку Вараші Максим зібрав однодумців і влаштував маленьку студію в будинку батьків, звідки знімав тіктоки, писав треки "Ластівка" і "Самолітом", які пізніше стали хітами.

"Просто всім завжди займався я. Пам'ятаю, була зима, не було грошей на мікрофони та звукову карту – тож я пішов із гітарою колядувати. І вийшло – грошей вистачило, і так крок за кроком закрутилося", - розказував співак.

@drevo_official

Studio check, на базі у Drevo.

♬ GTA San Andreas Theme (Remake) - Ben Morfitt (SquidPhysics)

Після школи Деревʼянчук вступив до Київського політехнічного інституту на спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Навчання у виші додали Максиму впевненості, що творчіть - це єдине, що йому потрібно. 

Кар'єрний зліт

Ще на початку творчого шляху Максим зрозумів, що якими б хорошими його треки не були - без просування в соцмережах нікуди. Так і виникла ідея робити тіктоки з батьками, де вони тепло реагують на його творчість. Ці відео почали набирати шалену кількість переглядів, а цікавість до творчості Drevo стрімко зросла.

@drevo_official Дивись до кінця! #реакція #реакціянамузику #україна #рекомендації ♬ Завітавши в храм - Drevo

У 2023 році Максим спробував себе на національному відборі Євробачення, проте так і не потрапив у шортлист. Втім, там його помітив співак і музичний продюсер Pianoboy (справжнє імʼя - Дмитро Шуров). Деревʼянчук і Шуров почали працювати у тандемі. Так молодий артист виступив з Pianoboy на одній сцені кілька разів - з англомовною версією "Шкереберть" і піснею Івасюка "Балада про мальви".

Pianoboy та Drevo співають разом

Pianoboy та Drevo заспівали разом кілька разів

Скріншот з відео

А далі була ще одна спроба на нацвідборі Євробачення-2024 і шортлист. Максима почали впізнавати, кликати на інтервʼю. 

Пізніше Максим написав під вірші Олександра Усика мелодію, за проханням самого боксера. Пісня отримала назву "Терпи, козак".

А от справжня популярність прийшла з треками "Самолітом", "Смарагдове небо", "Де би де би", які були на вершинах чартів і досі грають звідусіль. 

Drevo на концерті

Максим став зіркою

Фото Instagram

Перший тур Україною і велика популярність вплинули й на кадрові рішення. У команді співака вже є продюсер, звукорежисер та музиканти, а от незмінна менеджерка артиста - його кохана Яна.


Drevo з дівчиною

Також Яна часто зʼявляється в кліпах артиста

Фото Instagram

Скандал із Галичем

Влітку вокаліст гурта O.Torvald Женя Галич на Youtube-шоу "Критиканти" захейтив пісню Drevo "Смарагдове небо". Музикант назвав трек молодого вокаліста "гівном", адже, на його думку, окрім приспіву композиція більше нічим не цікава.  

"Я от знаю: Смарагдове небо". Ось цей хучок. Я не розумію, що далі, а потім я такий думаю: треба послухати пісню всю. Гівно! Ну, сам приспів - класно. Все, а після більше нічого немає", - сказав Галич.

Женя Галич на шоу Критинканти

Женя Галич розгромив "Смарагдове небо"

Скріншот з відео

Своїми словами фронтмен O.Torvald накликав на себе хейт не тільки фанів Drevo, а і співачки Тіни Кароль, яка поспішила захистити молодого виконавця.

"Це така крінжатіна, коли артисти гонять на інших, на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал. Молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це, можливо, з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути! Просто дайте один одному життя! Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати чужу творчість - робіть своє", - наголосила у своєму Telegram Тіна.

Тіна Кароль у жовтій сукні позує для фото

Тіна Кароль раптом стала на захист Drevo

Фото Instagram

Пізніше Женя Галич вибачився і наголосив, що не хотів нікого образити.

Drevo нічого не відповів на адресу вокаліста O.Torvald, проте зазначив, як йому приємно, що Кароль заступилася за нього і назвав її "іконою естради".

Цікаво, що на Нацвідборі Максим не надто позитивно висловлювався у бік Тіни. Артист обурився, що співачка стала продюсеркою шоу і сказав, що вона - не музикантка. Насамперед причиною такої реакції стало те, що Pianoboy залишив цю посаду. Згодом Деревʼянчук перепросив за свої слова.

Drevo позує у костюмі

Drevo порадів, що Тіна стала на його бік, попри минулі образи

Фото Instagram

TikTok мем

Трек "Смарагдове небо" став шалено популярним, а реакції слухачів на нього були різноманітними. Згодом композиція стала вірусною у TikTok, а на її основі з'явилося чимало мемів.

@sergiy._.2 #sergiyyy ♬ Смарагдове небо - DREVO
@llyceum.4 найкраща пісня#10класспредставляет #школа #рекомендації #10класс ♬ оригинальный звук - Tati

Також користувачі TikTok зробили чимало реміксів. Так, з'явився "свага" варіант (від сленгового слова swag, що означає круту поведінку або особистий стиль). 

@dashpops

іба чотко 🤙🏻

♬ оригінальний звук - yungreedy1
@k0sta4ka

♬ оригінальний звук - yungreedy1
Коментар під відео з піснею Смарагдове небо

А такий коментар користувачі TikTok залишають найчастіше під відео зі "свага" реміксом

Скріншот коментаря

Також завірусився мікс із саундтреком популярного серіалу "Твін Пікс".

@margo_zhakun

♬ Twin Peaks x Смарагдове небо - Артем (noterday)
@rixxxxit #pyf #смарагдовенебо #fyppp #foryou #реки ♬ Twin Peaks x Смарагдове небо - Артем (noterday)

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про іншу виконавицю, яка отримала свою популярність завдяки TikTok, - Кажанну

Читайте також:

Вакарчук, KOLA, Jerry Heil, YAKTAK та SHUMEI переспівали відомий хіт Океану Ельзи 24-річної давнини. Відео

"Я вляпалася": співачка Кажанна відверто розповіла про аб'юзивні стосунки, у яких перебувала чотири роки

YAKTAK та Ivan Navi пояснили, чому не скасували концерт у Києві після масованого обстрілу з жертвами

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів