Від колядок у Вараші до хіта, який підірвав TikTok і накликав хейт Галича: що відомо про виконавця "Смарагдове небо" Drevo

Трек "Смарагдове небо" - став справжнім хітом літа 2025 року, плацдармом для безлічі мемів, а сам 23-річний Drevo, виконавець пісні, вже встиг втрапити в кілька скандалів.

Шлях співак розпочав не цьогоріч, а ще в шкільні роки. На широкий загал Максим Деревʼянчук заявив про себе у 2024 році, коли потрапив у шортлист нацвідбору Євробачення.

Хто такий Drevo, у які скандали він втрапив і як "Смарагдове небо" стало мемом у TikTok - читайте в матеріалі ТаблоID.

Хто такий Drevo?

Максим Деревʼянчук народився 11 грудня 2001 року у Вараші, Рівненська область. Ще з дитинства Максим проявляв талант до співу та частенько виступав, у чому його підтримували батьки, а от однолітки не дуже.

"Це була нормальна тема, ну бо як це – хлопець, ще і футболіст, і співає", - пригадував артист.

У свої 17 років майбутній артист придбав на подаровані кошти гітару і почав по Youtube уроках вчитися грати. Далі були перші кавери, а пізніше - перша власна пісня.

У рідному містечку Вараші Максим зібрав однодумців і влаштував маленьку студію в будинку батьків, звідки знімав тіктоки, писав треки "Ластівка" і "Самолітом", які пізніше стали хітами.

"Просто всім завжди займався я. Пам'ятаю, була зима, не було грошей на мікрофони та звукову карту – тож я пішов із гітарою колядувати. І вийшло – грошей вистачило, і так крок за кроком закрутилося", - розказував співак.

Після школи Деревʼянчук вступив до Київського політехнічного інституту на спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Навчання у виші додали Максиму впевненості, що творчіть - це єдине, що йому потрібно.

Кар'єрний зліт

Ще на початку творчого шляху Максим зрозумів, що якими б хорошими його треки не були - без просування в соцмережах нікуди. Так і виникла ідея робити тіктоки з батьками, де вони тепло реагують на його творчість. Ці відео почали набирати шалену кількість переглядів, а цікавість до творчості Drevo стрімко зросла.

У 2023 році Максим спробував себе на національному відборі Євробачення, проте так і не потрапив у шортлист. Втім, там його помітив співак і музичний продюсер Pianoboy (справжнє імʼя - Дмитро Шуров). Деревʼянчук і Шуров почали працювати у тандемі. Так молодий артист виступив з Pianoboy на одній сцені кілька разів - з англомовною версією "Шкереберть" і піснею Івасюка "Балада про мальви".

А далі була ще одна спроба на нацвідборі Євробачення-2024 і шортлист. Максима почали впізнавати, кликати на інтервʼю.

Пізніше Максим написав під вірші Олександра Усика мелодію, за проханням самого боксера. Пісня отримала назву "Терпи, козак".

А от справжня популярність прийшла з треками "Самолітом", "Смарагдове небо", "Де би де би", які були на вершинах чартів і досі грають звідусіль.

Перший тур Україною і велика популярність вплинули й на кадрові рішення. У команді співака вже є продюсер, звукорежисер та музиканти, а от незмінна менеджерка артиста - його кохана Яна.





Скандал із Галичем

Влітку вокаліст гурта O.Torvald Женя Галич на Youtube-шоу "Критиканти" захейтив пісню Drevo "Смарагдове небо". Музикант назвав трек молодого вокаліста "гівном", адже, на його думку, окрім приспіву композиція більше нічим не цікава.

"Я от знаю: Смарагдове небо". Ось цей хучок. Я не розумію, що далі, а потім я такий думаю: треба послухати пісню всю. Гівно! Ну, сам приспів - класно. Все, а після більше нічого немає", - сказав Галич.

Своїми словами фронтмен O.Torvald накликав на себе хейт не тільки фанів Drevo, а і співачки Тіни Кароль, яка поспішила захистити молодого виконавця.

"Це така крінжатіна, коли артисти гонять на інших, на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал. Молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це, можливо, з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути! Просто дайте один одному життя! Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати чужу творчість - робіть своє", - наголосила у своєму Telegram Тіна.

Пізніше Женя Галич вибачився і наголосив, що не хотів нікого образити.

Drevo нічого не відповів на адресу вокаліста O.Torvald, проте зазначив, як йому приємно, що Кароль заступилася за нього і назвав її "іконою естради".

Цікаво, що на Нацвідборі Максим не надто позитивно висловлювався у бік Тіни. Артист обурився, що співачка стала продюсеркою шоу і сказав, що вона - не музикантка. Насамперед причиною такої реакції стало те, що Pianoboy залишив цю посаду. Згодом Деревʼянчук перепросив за свої слова.

TikTok мем

Трек "Смарагдове небо" став шалено популярним, а реакції слухачів на нього були різноманітними. Згодом композиція стала вірусною у TikTok, а на її основі з'явилося чимало мемів.

Також користувачі TikTok зробили чимало реміксів. Так, з'явився "свага" варіант (від сленгового слова swag, що означає круту поведінку або особистий стиль).

Також завірусився мікс із саундтреком популярного серіалу "Твін Пікс".

