Новини
Версія для друку

Путін уперше підтвердив, що в нього є онуки
10.06.2017, 10:54
Tablo ID

Президент Росії Володимир Путін у фільмі-інтерв'ю режисеру Оліверу Стоуну розповів про своїх онуків.

Це вперше російський керманич публічно підтвердив, що є дідом.

В інтерв'ю Стоун запитав, чи любить Путін своїх онуків.

"Путін сказав, що так, але визнав, що у нього не багато часу, щоб грати з ними", - цитує телеканал CNN уривки з розмови президента і режисера.

Путін зізнався, що має онуків

Нагадаємо, минулого року російські журналісти повідомили, що у Володимира Путіна є онуки, але він, традиційно, приховує цей факт.

Як відомо, президент Росії воліє не говорити про сім'ю та своє особисте життя.

До слова, раніше Путін тому ж таки Стоуну розповів, що робитиме в одному душі з геєм.

Фото Instagram


Посилання по темі

Путін розповів, що б він робив в одному душі з геєм - 07.06.2017 13:31

Путін виявився дідусем - 31.03.2016 12:21

Новини

Путін уперше підтвердив, що в нього є онуки

"Бідолаха Каньє": у мережі обговорюють "щасливе" фото Веста

Лорак у 6 річницю материнства: Сьогодні найкращий день 1 ]

Брітні Спірз стала жертвою російських хакерів

Заміжня Міранда Керр уперше показала каблучку. ФОТО

Том Йорк про розпад Radiohead: Ми не збираємося зупинятися

Джонні Депп благає Параді знову зійтися?

Кейт Хадсон повезла нового коханого боротися з голодом у Камбоджі. ФОТО

Бонд, Девід Бонд: Бекхем сходив на "кастинг" на агента 007. ВІДЕО

Картата Різ Візерспун: Жінці, старшій за 25 років, важко в кіноіндустрії

Кеті Перрі розказала, хто поки заміняє їй бойфренда та дітей

Кортні Лав пише свою біографію за допомогою Вікіпедії


Модные новости




АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".




Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
ВХІД ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ




АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


 
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
 
Головна  |  Скандал  |  Фокус  |  Лаунж  |  Бренд  |  Персона
Архів  |  Реклама на сайті  |  RSS  |  Зворотний зв'язок
©2005 — 2017, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту
посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим.
Матеріали позначені PROMOTED або ІМІДЖ ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами
Дизайн — студія  Pula
 