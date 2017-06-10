Путін уперше підтвердив, що в нього є онуки

Президент Росії Володимир Путін у фільмі-інтерв'ю режисеру Оліверу Стоуну розповів про своїх онуків.
Це вперше російський керманич публічно підтвердив, що є дідом.
В інтерв'ю Стоун запитав, чи любить Путін своїх онуків.
"Путін сказав, що так, але визнав, що у нього не багато часу, щоб грати з ними", - цитує телеканал CNN уривки з розмови президента і режисера.
|Путін зізнався, що має онуків
Нагадаємо, минулого року російські журналісти повідомили, що у Володимира Путіна є онуки, але він, традиційно, приховує цей факт.
Як відомо, президент Росії воліє не говорити про сім'ю та своє особисте життя.
До слова, раніше Путін тому ж таки Стоуну розповів, що робитиме в одному душі з геєм.
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