Похід у театр із заступницею міністра продали на аукціоні

Похід в театр із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко був проданий у мережі на аукціоні.
Початкова ціна становила 100 гривень, але пішов лот за 9 тисяч.
Про це сама заступниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.
|9 тисяч виклали за театр з 27-річною Наталею
Як виявилося, Бойко приєдналася до акції "Місяць Доброти", у рамках якої і проводився аукціон протягом місяця.
Купив культпохід із Наталею чоловік на ім’я Олексій Бойчук.
Спочатку він запропонував 500 гривень, потім 1500, потім 3000 і врешті виклав 9000 гривень.
Нагадаємо, Наталію Бойко призначили на посаду заступниці 22-го лютого цього року.
Фото з Facebook