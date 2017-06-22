Похід у театр із заступницею міністра продали на аукціоні

Похід в театр із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко був проданий у мережі на аукціоні.

Початкова ціна становила 100 гривень, але пішов лот за 9 тисяч.

Про це сама заступниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

9 тисяч виклали за театр з 27-річною Наталею

Як виявилося, Бойко приєдналася до акції "Місяць Доброти", у рамках якої і проводився аукціон протягом місяця.

Купив культпохід із Наталею чоловік на ім’я Олексій Бойчук.

Спочатку він запропонував 500 гривень, потім 1500, потім 3000 і врешті виклав 9000 гривень.

Нагадаємо, Наталію Бойко призначили на посаду заступниці 22-го лютого цього року.

Фото з Facebook