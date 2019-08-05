Дружина Комарова посвітила ногами в ліжку у сукні від Андре Тана
5 серпня 2019, 16:59
Володарка титулу "Міс Україна" і дружина телеведучого Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко попрацювала моделлю у рекламній кампанії дизайнера Андре Тана.
У сексуальних сукнях дівчину знімала фешн-фотограф Соня Плакидюк у Мілані.
Нагадаємо, в Кучеренко та Комарова 15-річна різниця в віці, але парочці це жодним чином не заважає. А ще "золото" Саша нічого не має проти кількамісячних від'їздів чоловіка по роботі.
Фото прес-служби
Приєднуйтесь до дискусії