Дружина Комарова посвітила ногами в ліжку у сукні від Андре Тана

Понеділок, 5 серпня 2019, 16:59

Володарка титулу "Міс Україна" і дружина телеведучого Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко попрацювала моделлю у рекламній кампанії дизайнера Андре Тана.

У сексуальних сукнях дівчину знімала фешн-фотограф Соня Плакидюк у Мілані.

 
Кучеренко під люстрою попозувала у вбраннях від Андре Тана
 
 
21-річна жінка Комарова посвітила стрункими ніжками
 
Чоловік у мандри - жінка теж у мандри та зі взутими ногами на ліжко
 
Кучеренко познімали у Мілані
 
Формально Олександра в сукні, але й своєї краси не приховує
 
 
 
 
В Олександри і Андре склався непоганий тандем

Нагадаємо, в Кучеренко та Комарова 15-річна різниця в віці, але парочці це жодним чином не заважає. А ще "золото" Саша нічого не має проти кількамісячних від'їздів чоловіка по роботі.

Фото прес-служби

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів