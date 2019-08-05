Дружина Комарова посвітила ногами в ліжку у сукні від Андре Тана

Володарка титулу "Міс Україна" і дружина телеведучого Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко попрацювала моделлю у рекламній кампанії дизайнера Андре Тана.

У сексуальних сукнях дівчину знімала фешн-фотограф Соня Плакидюк у Мілані.

Кучеренко під люстрою попозувала у вбраннях від Андре Тана

21-річна жінка Комарова посвітила стрункими ніжками

Чоловік у мандри - жінка теж у мандри та зі взутими ногами на ліжко

Кучеренко познімали у Мілані

Формально Олександра в сукні, але й своєї краси не приховує

В Олександри і Андре склався непоганий тандем

Нагадаємо, в Кучеренко та Комарова 15-річна різниця в віці, але парочці це жодним чином не заважає. А ще "золото" Саша нічого не має проти кількамісячних від'їздів чоловіка по роботі.

Фото прес-служби