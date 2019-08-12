Наше у Голлівуді: Демі Мур похвалилася новою вишиванкою українського бренду
Понеділок, 12 серпня 2019, 16:12
Українські вишиванки завойовують дедалі більше сердець закордонних селебріті-модниць. Новенькою сукнею від Vita Kin розжилася американська кінозірка Демі Мур.
Акторка показалася в ній у Instagram, у якості аксесуару використавши свою собачку на ім'я Мерпль, яку вона взяла з притулку.
"Із Мерпль будь який лук - це вогонь! Але моя (вишиванка) Vita Kin ситуації не погіршує!", - додала
Нагадаємо, в Демі вже є жовте плаття від української дизайнерки. Цієї весни вона ходила в ньому на річницю весілля свого ексчоловіка Брюса Вілліса та його нинішньої дружини.
Фото з Instagram Мур
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