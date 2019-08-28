Донька Олени Кравець стала обличчям вітчизняного бренду

Середа, 28 серпня 2019, 17:20

Старша дочка актриси Студії "Квартал 95" Олени Кравець, Маша знялася у рекламі одягу від вітчизняного бренду Марини та Антона Лірників.

16-річна дівчина не лише мешкає окремо від батьків, а й вже працює моделлю.

Рекламувати одяг Марія почала ще у травні, але лише днями запостила кілька фото у червоному льняному кімоно бренду.

 
Маша Кравець в Instagram показала себе у ролі обличчя бренду
 
Правда ж, на маму схожа?
 
 
 

Нагадаємо, у квітні мама трьх дітей Кравець розказала, чому її старша доня живе окремо разом із подругою. 

Фото з Instagram

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