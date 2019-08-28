Донька Олени Кравець стала обличчям вітчизняного бренду
Середа, 28 серпня 2019, 17:20
Старша дочка актриси Студії "Квартал 95" Олени Кравець, Маша знялася у рекламі одягу від вітчизняного бренду Марини та Антона Лірників.
16-річна дівчина не лише мешкає окремо від батьків, а й вже працює моделлю.
Рекламувати одяг Марія почала ще у травні, але лише днями запостила кілька фото у червоному льняному кімоно бренду.
Нагадаємо, у квітні мама трьх дітей Кравець розказала, чому її старша доня живе окремо разом із подругою.
Фото з Instagram
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