Українка притулилася до оголеного Роналду у рекламі його бренду

Українка Лера Бублейко стала обличчям рекламної кампанії бренду футболіста Кріштіану Роналду.

Разом із португальським спортсменом 21-річна модель знялася для його бренду CR7.

Фото, на яких Бублейко тулиться до оголеного зверху Роналду, він сам виклав у Instagram.

Леру, яка вже багато років працює в Америці, відібрали для зйомки у Роналду

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Про Леру Бублейко в українській пресі писали ще у 2014-му році, коли дівчині було всього лише 15. Саме тоді вона підписала контракт із Ford Models у Нью-Йорку.

Параметри моделі 76-58-87 при зрості 174 сантиметри

Колись в інтерв'ю JetSetter.ua Бублейко розповідала, що народилася в Києві та з 1-го класу займалася бальними танцями.

Судячи з Instagram Лери, у Києві вона буває дуже рідко. А на українських подіумах працювала ще кілька років тому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram До зустрічі, Україно! ✈️ Публикация от Lera Bubleyko (@lerabubleyko) 16 Фев 2017 в 10:52 PST

Бублейко на показі в рамках Тижня моди у 2015-му році

Фото з Instagram