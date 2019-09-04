Українка притулилася до оголеного Роналду у рекламі його бренду
4 вересня 2019, 16:21
Українка Лера Бублейко стала обличчям рекламної кампанії бренду футболіста Кріштіану Роналду.
Разом із португальським спортсменом 21-річна модель знялася для його бренду CR7.
Фото, на яких Бублейко тулиться до оголеного зверху Роналду, він сам виклав у Instagram.
Про Леру Бублейко в українській пресі писали ще у 2014-му році, коли дівчині було всього лише 15. Саме тоді вона підписала контракт із Ford Models у Нью-Йорку.
Колись в інтерв'ю JetSetter.ua Бублейко розповідала, що народилася в Києві та з 1-го класу займалася бальними танцями.
Судячи з Instagram Лери, у Києві вона буває дуже рідко. А на українських подіумах працювала ще кілька років тому.
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Фото з Instagram
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