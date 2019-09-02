2-й день Тижня моди: Аліна Паш із коханим та Ступка зі своїми дівчатами

У Мистецькому арсеналі триває Ukrainian Fashion Week.
І першого вересня у його стінах вигулювали модні луки актор Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою, співачка Аліна Паш із чоловіком, музикант Діма Каднай, "Міс Україна"-2016 і дружина Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко та багато інших.
Колишня дружина співака Олександра Пономарьова Вікторія Мартинюк
привела на моду чоловіка, сина, пасинка та дочку
У 2-річної Богдани Ступки вже є власний Instagram
, бо мама Поліна і тато Дмитро вирішили робити з неї блогерку
Фісташково-пудрове подружжя Дюденків щоразу вигадливіше у своїх луках
Марина Кінах демонструє неабияку стабільність у відвідуванні кожного сезону Тижня моди
Дизайнерка Олена Бурба підкреслила все, що могла
Співак Артем Півоваров посвітив сосками у сіточці овер-сайз
Піар-директор Тіни Кароль Павло Орлов був у квітковому настрої
Невже леопард досі у моді?
Цікаво, чи цей хвостик штучний, бо інакше варто телефонувати у Green Peace :)
Діма Каднай та його м'язиста рука
Дружина і піар-директорка Діми Шурова Оля непідвласна моді - лише своєму стилю
Реперка Аліна Паш та її чоловік француз Натан Дейзі
Письменниця Лада Лузіна все ще відрощує свою косу
Саша Кучеренко за день змінила кілька вбрань
Фото Дмитра Ларіна