2-й день Тижня моди: Аліна Паш із коханим та Ступка зі своїми дівчатами

У Мистецькому арсеналі триває Ukrainian Fashion Week.

І першого вересня у його стінах вигулювали модні луки актор Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою, співачка Аліна Паш із чоловіком, музикант Діма Каднай, "Міс Україна"-2016 і дружина Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко та багато інших.

Колишня дружина співака Олександра Пономарьова Вікторія Мартинюк привела на моду чоловіка, сина, пасинка та дочку

У 2-річної Богдани Ступки вже є власний Instagram , бо мама Поліна і тато Дмитро вирішили робити з неї блогерку

Фісташково-пудрове подружжя Дюденків щоразу вигадливіше у своїх луках

Марина Кінах демонструє неабияку стабільність у відвідуванні кожного сезону Тижня моди

Дизайнерка Олена Бурба підкреслила все, що могла

Співак Артем Півоваров посвітив сосками у сіточці овер-сайз

Піар-директор Тіни Кароль Павло Орлов був у квітковому настрої

Невже леопард досі у моді?

Цікаво, чи цей хвостик штучний, бо інакше варто телефонувати у Green Peace :)

Діма Каднай та його м'язиста рука

Дружина і піар-директорка Діми Шурова Оля непідвласна моді - лише своєму стилю

Реперка Аліна Паш та її чоловік француз Натан Дейзі

Письменниця Лада Лузіна все ще відрощує свою косу

Саша Кучеренко за день змінила кілька вбрань

Фото Дмитра Ларіна