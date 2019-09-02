2-й день Тижня моди: Аліна Паш із коханим та Ступка зі своїми дівчатами

Понеділок, 2 вересня 2019, 14:13

У Мистецькому арсеналі триває Ukrainian Fashion Week.

І першого вересня у його стінах вигулювали модні луки актор Дмитро Ступка з дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою, співачка Аліна Паш із чоловіком, музикант Діма Каднай, "Міс Україна"-2016 і дружина Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко та багато інших.

 
Колишня дружина співака Олександра Пономарьова Вікторія Мартинюк привела на моду чоловіка, сина, пасинка та дочку 
 
У 2-річної Богдани Ступки вже є власний Instagram, бо мама Поліна і тато Дмитро вирішили робити з неї блогерку 
 
Саша Кучеренко взагалі-то працює моделлю, а не лише дружиною 
 
Фісташково-пудрове подружжя Дюденків щоразу вигадливіше у своїх луках
 
Марина Кінах демонструє неабияку стабільність у відвідуванні кожного сезону Тижня моди
 
Дизайнерка Олена Бурба підкреслила все, що могла
 
Співак Артем Півоваров посвітив сосками у сіточці овер-сайз
 
Піар-директор Тіни Кароль Павло Орлов був у квітковому настрої 
 
Співачка та родичка Софії Ротару Sonya Kay показала ноги в асиметричному вбранні
 
Невже леопард досі у моді?
 
Цікаво, чи цей хвостик штучний, бо інакше варто телефонувати у Green Peace :)
 
Діма Каднай та його м'язиста рука
 
Дружина і піар-директорка Діми Шурова Оля непідвласна моді - лише своєму стилю
 
Реперка Аліна Паш та її чоловік француз Натан Дейзі
 
Письменниця Лада Лузіна все ще відрощує свою косу
 
Саша Кучеренко за день змінила кілька вбрань

Фото Дмитра Ларіна

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