Зе-депутатка Аллахвердієва вигуляла в Раду сумочку за 50 тисяч

У Раді IX скликання, як і у всіх попередніх, є любительки дорогих брендових речей та аксесуарів. Серед них депутатка "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва.

У серпні під час навчання у Трускавці ця ефектна білявка ходила з ніг до голови у Versace, а днями "Страна" зловила її у парламенті з сумочкою від Gucci за приблизно 50 тисяч гривень.

Ця міні-торбинка має назву "GG Marmont". І в різних магазинах коштує по-різному – від 46-ти до 54-х тисяч гривень (у Helen Marlen).

Аллахвердієва прийшла в Раду з однією з найвідоміших моделей сумочок італійського бренду

У київському Helen Marlen така сумка коштує 54 тисячі 600 гривень, але в інших магазинах можна знайти і за 1490 євро (близько 47 тисяч гривень)

Як відомо, 41-річна Аллахвердієва була директором філії австрійської страхової компанії UNIQA в Миколаєві. Працювала заступником директора з розвитку страхової компанії "Інго Україна".

Зараз Ірина - член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Фото "Страна", "УП" та з Facebook