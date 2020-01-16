Зе-депутатка Дмитрієва вигуляла в Раду чергову брендову торбину

Четвер, 16 січня 2020, 14:32

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва до того, як піти в Раду, була головним лікарем стоматологічної клініки, тому могла собі дозволити дорогі брендові речі.

І тепер вона має цілий арсенал сумок і одягу, який вигулює в парламент.

Днями Оксана засвітила в Раді культову модель сумки від Dior.

Фото Дмитрієвої виклала в Facebook журналістка Анна Стешенко.

 
Така ось модна Дмитрієва в цяточку та з сумкою за 5 тисяч баксів 
фото ян доброносов
 
Ця модель ненова, але дуже популярна 
 
Велика сумка Dior коштує нині близько 3 тисяч доларів, а спочатку її ціна була 5 тисяч 

Нагадаємо, раніше Дмитрієва приходила в парламент з сумкою від D&G та у взутті за 25 тисяч

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