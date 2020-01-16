Зе-депутатка Дмитрієва вигуляла в Раду чергову брендову торбину
16 січня 2020, 14:32
Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва до того, як піти в Раду, була головним лікарем стоматологічної клініки, тому могла собі дозволити дорогі брендові речі.
І тепер вона має цілий арсенал сумок і одягу, який вигулює в парламент.
Днями Оксана засвітила в Раді культову модель сумки від Dior.
Фото Дмитрієвої виклала в Facebook журналістка Анна Стешенко.
Нагадаємо, раніше Дмитрієва приходила в парламент з сумкою від D&G та у взутті за 25 тисяч.
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