Зе-депутатка Дмитрієва вигуляла в Раду чергову брендову торбину

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва до того, як піти в Раду, була головним лікарем стоматологічної клініки, тому могла собі дозволити дорогі брендові речі.

І тепер вона має цілий арсенал сумок і одягу, який вигулює в парламент.

Днями Оксана засвітила в Раді культову модель сумки від Dior.

Фото Дмитрієвої виклала в Facebook журналістка Анна Стешенко.

Така ось модна Дмитрієва в цяточку та з сумкою за 5 тисяч баксів фото ян доброносов

Ця модель ненова, але дуже популярна

Велика сумка Dior коштує нині близько 3 тисяч доларів, а спочатку її ціна була 5 тисяч

Нагадаємо, раніше Дмитрієва приходила в парламент з сумкою від D&G та у взутті за 25 тисяч.