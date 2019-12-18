Взуття за 25 тисяч та сумка за 35: зе-депутатка Дмитрієва два дні поспіль вражала Раду брендами

Депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва вигуляла в Раду брендових речей на 60 тисяч гривень за два дні.

17-го грудня 39-річна нардепка засвітила культову модель сумочки від Dolce & Gabbana за приблизно 35 тисяч гривень. А 18-го грудня на депутатці помітили ботильони за майже тисячу євро.

Фото Дмитрієвої оприлюднили журналіст Ян Доброносов та видання "Страна".

Варто зауважити, що жінка за спеціальністю стоматолог. До того, як стати депутаткою, вона була головним лікарем клініки, яку сама заснувала. У 2017-му Оксана отримала звання "Жінка третього тисячоліття", та навіть брала участь в конкурсі краси "Mrs. Ukraine International" - 2018.

Дмитрієва прийшла в парламент із сумкою Sicily від D&G. На офіційному сайті бренду цю модель називають культовим аксесуаром поза модою і часом

Така торбинка коштує приблизно 35 тисяч гривень

А от сьогодні Дмитрієва прийшла в ботильонах 'Eri' від Alexander Wang. Такі самі зі знижкою можна придбати за 777 євро, тобто приблизно 25 тисяч гривень.

Любить пані депутатка красиве брендове взуття

А ще у минулому Дмитрієва виходила на сцену та змагалася за корону "Місіс"

Фото з Facebook