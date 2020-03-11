Гомес і Ратаковскі вигуляли вбрання від Бевзи. ФОТО

Одразу дві зірки майже одночасно засвітилися у вбранні від української дизайнерки Світлани Бевзи – британська модель Емілі Ратаковскі та американська співачка Селена Гомес.

Ратаковскі обрала шовкову мінісукню з відкритим животом, а Гомес прийшла на шоу Келлі Кларксон у коричневому в’язаному боді.

Емілі вигуляла шоколадну сукенку від Bevza

А Селена вигідно підкреслила бюст оригінальним вирізом української одежини

Раніше вбрання від Бевзи бачили на Джіджі Хадід та Дакоту Джонсон.

Фото з Instagram