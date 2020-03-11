Гомес і Ратаковскі вигуляли вбрання від Бевзи. ФОТО

Середа, 11 березня 2020, 13:59

Одразу дві зірки майже одночасно засвітилися у вбранні від української дизайнерки Світлани Бевзи – британська модель Емілі Ратаковскі та американська співачка Селена Гомес.

Ратаковскі обрала шовкову мінісукню з відкритим животом, а Гомес прийшла на шоу Келлі Кларксон у коричневому в’язаному боді.

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SS20 yas mini silk dress | worn by @emrata | @latenightseth

Публикация от BEVZA (@bevza) 11 Мар 2020 в 6:56 PDT

 
Емілі вигуляла шоколадну сукенку від Bevza
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YAS| Look 34 | silk dress and a satin fan clutch

Публикация от BEVZA (@bevza) 8 Сен 2019 в 7:44 PDT

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А Селена вигідно підкреслила бюст оригінальним вирізом української одежини
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Look 30 | recycled polyester knitted brown bodysuit and grey wool skirt | @nyfw | @modaoperandi

Публикация от BEVZA (@bevza) 11 Фев 2020 в 3:24 PST

Раніше вбрання від Бевзи бачили на Джіджі Хадід та Дакоту Джонсон. 

Фото з Instagram

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