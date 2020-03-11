Гомес і Ратаковскі вигуляли вбрання від Бевзи. ФОТО
11 березня 2020, 13:59
Одразу дві зірки майже одночасно засвітилися у вбранні від української дизайнерки Світлани Бевзи – британська модель Емілі Ратаковскі та американська співачка Селена Гомес.
Ратаковскі обрала шовкову мінісукню з відкритим животом, а Гомес прийшла на шоу Келлі Кларксон у коричневому в’язаному боді.
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Look 30 | recycled polyester knitted brown bodysuit and grey wool skirt | @nyfw | @modaoperandi
Раніше вбрання від Бевзи бачили на Джіджі Хадід та Дакоту Джонсон.
Фото з Instagram
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