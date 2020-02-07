Селена Гомес звабливо попозувала для глянцю та заявила, що Instagram руйнує ідентичність

Американська співачка Селена Гомес стала героїнею номеру журналу Dazed та повідповідала за запитання, які ставили їй шанувальники та селебріті, зокрема актор Тімоті Шаламе.

Позуючи перед камерою, 27-річна зірка не стала ховати шраму, який лишився після однієї з операцій, що врятували її життя.

Селена Гомес попозувала для глянцю

Попри те, що співає вона здебільшого англійською, Гомес підкреслила, що "на сто відсотків" вважає себе представницею латиноамериканської спільноти.

"Я завжди відверто розповідаю про свій бекграунд, зокрема говорю про іміграцію, і моїм бабусі та дідусю довелося нелегально перетнути кордон. Інакше я би не народилася. Я дуже ціную своє прізвище", - підкреслила Селена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 5 Фев 2020 в 8:39 PST

Артистка, яка має 167 мільйонів підписників у Instagram запевняє, що якби могла би, з радістю його видалила.

"Божечки! Гадаю, багато людей не лайкнули би мене за те, що я кажу "так". Якби я змогла знайти збалансовану, щасливу середину, було би прекрасно, та я збрехала би, якби сказала, що він (Instagram) не руйнує представників мого покоління, їхню ідентичність", - зазначила вона.

На думку Селени, з вини соцмережі люди відчувають тиск, примус виглядати так само, як усі.

Гомес вважає Instagram небезпечним, але не вести його зірка не може

На одному з фото Гомес можна побачити великий шрам на її стегні. Як пише Elle, з цього місця лікарі вирізали ділянку вени, щоби реконструювати ниркову артерію співачки, яка розірвалася після трансплантації.

Нагадаємо, орган співачці віддала її подруга, коли власні нирки Селени відмовили.

Фото з сайту Dazed та з Instagram