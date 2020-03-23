Мода проти коронавірусу: Бевза взялася шити захисні костюми для лікарів
23 березня 2020, 16:42
Дизайнерка Світлана Бевза, речі від якої носять українські та світові зірки, вирішила забезпечити вітчизняних лікарів необхідними захисними костюмами.
У своєму Instagram Бевза зазначила, що через брак спеціальної форми для медиків, вони з командою взялися її шити.
Дизайнерка наголосила, що у пріоритеті лікарі, які працюють в інфекційному відділенні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ми робимо це безкоштовно, тому що це наш обов'язок", - зауважила Світлана.
Деякі селебріті вже зробили свій фінансовий внесок, аби допомогти Бевзі пошити якомога більше костюмів. Серед них моделі Надя Шаповал та Олена Кіперман.
Приєднуйтесь до дискусії