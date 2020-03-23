Мода проти коронавірусу: Бевза взялася шити захисні костюми для лікарів

Дизайнерка Світлана Бевза, речі від якої носять українські та світові зірки, вирішила забезпечити вітчизняних лікарів необхідними захисними костюмами.

У своєму Instagram Бевза зазначила, що через брак спеціальної форми для медиків, вони з командою взялися її шити.

Дизайнерка наголосила, що у пріоритеті лікарі, які працюють в інфекційному відділенні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay safe and healthy! Love, bevza team Публикация от BEVZA (@bevza) 21 Мар 2020 в 8:38 PDT

"Ми робимо це безкоштовно, тому що це наш обов'язок", - зауважила Світлана.

Ось такі костюми для лікарів шиють швачки одного з найвідоміших українських брендів

Деякі селебріті вже зробили свій фінансовий внесок, аби допомогти Бевзі пошити якомога більше костюмів. Серед них моделі Надя Шаповал та Олена Кіперман.