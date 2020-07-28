Вагітна Кеті Перрі в українській сукні виступила на діджітал-фесті

Американська співачка Кеті Перрі, яка ось-ось народить дитину акторові Орландо Блуму, виступила на бельгійському музичному фестивалі Tomorrowland у діджітал-форматі.

Причому для цієї події зірка обрала яскраву сукню від українського бренду T-Dress.

Кеті не позначала бренд у своєму Instagram, але автори сукні, звісно ж, зраділи вибору суперзірки та перепостили її фото у себе.

Подібне плаття на сайті T-Dress коштує близько 200 доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Be part of it: Tomorrowland.com Публикация от Tomorrowland (@tomorrowland) 26 Июл 2020 в 1:02 PDT

До речі, це вже не вперше Перрі обирає українське. Торік вона виходила на червону доріжку у сукні від Paskal.