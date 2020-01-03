Кеті Перрі показала гламурний ресайклінг у барвистій фотосесії для індійського Vogue

Американська співачка Кеті Перрі стала героїнею січневого номеру індійського Vogue.

Для фотосесії зірки створили дуже особливі вбрання - матеріалами для них стала "вторсировина", обрізки шовку, дрібнички зі старих модних колекцій, заколки для волосся, сережки та дзеркальця.

А один із головних уборів для Кеті виготовив бренд Ara Lumiere, заснований жінками, які стали жертвами нападів із застосуванням кислоти.

Кеті Перрі знялася для Vogue India

У інтерв'ю співачка говорила про те, як сучасна мода реагує на "сейсмічні зміни" в людських цінностях, культурі та моралі. На думку Перрі, кліматична криза, яка нині є найбільшою загрозою для людства, змушує переглянути те, як ми одягаємося і що купуємо, стати більш відповідальними.

На ошатні вбрання для співачки пішли обрізки тканини та елементи зі старих колекцій

Торкнулася зірка й особистих тем. Вона розказала, як змінила її життя зустріч із актором Орландо Блумом. Зі слів Кеті, в 2017-2018-му році в неї був настільки важкий період, що вона заледве змушувала себе піднятися з ліжка. Зате тепер вони з нареченим разом учаться бачити у житті позитив.

"Орландо неначе мудрець. Коли ми вперше зустрілися, він сказав, що ми витягнемо отруту одне з одного, і ми справді це робимо", - поділилася артистка, яку цитує Ace Showbiz.

Зірка вважає, що споживання повинне стати більш відповідальним - заради планети

"У мене ще ніколи не було партнера, який хотів би вирушити в таку емоційну та духовну подорож, як Орландо. Це непросто, бо ти опиняєшся лицем до лиця з усім тим, що тобі в собі не подобається", - додала вона.

Перрі у чорнобривцях

Нагадаємо, рік тому Кеті з Орландо заручилися, але до вівтаря поки не дійшли.

Фото з Instagram Перрі

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