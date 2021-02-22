Королевська в Раді поговорила про соціальну справедливість у сукні за 88 тисяч

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:29

Депутатка від фракції ОПЗЖ Наталія Королевська вигуляла в Раду сукню вартістю приблизно у дві депутатські зарплатні.

У п’ятницю 19-го лютого на брифінгу вона розповідала про те, як опозиція "в найкоротший час може зменшити соціальні розриви в Україні". І робила це у платті Fendi за 2600 євро.

Про це повідомила журналістка Анна Стешенко у Facebook.

 
Ось ця сукня коштує близько 88 тисяч гривень 
фото олександр гончаров
 
Опозиція знає толк у соціальній справедливості 
 

Нагадаємо, Королевська також любить кросівки від Chanel. А на город вона ходить у гумових чоботах Burberry. 


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