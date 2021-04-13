Порошенко вигуляв в Раду Louis Vuitton за 24 тисячі
Вівторок, 13 квітня 2021, 17:04
Схоже, експрезидент Петро Порошенко вирішив більше уваги приділити своєму зовнішньому вигляду і стати трішки моднішим.
12-го квітня депутат прийшов в Раду у чорних шкіряних лоуферах від французького бренду Louis Vuitton.
Взуття Петра Олексійовича та його свіжий вигляд помітили журналісти видання "Страна".
До речі, туфлі Порошенка – не з нової колекції бренду і коштують навіть менше середньої зарплатні депутата – приблизно 24 тисяч гривні.
Нагадаємо, ще торік Порошенко здивував помітним схудненням. А тепер ось дивує і гардеробом.
До речі, стиль Петра Олексійовича нещодавна критикувала модна експертка у статті на "Українській правді".
Фото "Страны"
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