Порошенко вигуляв в Раду Louis Vuitton за 24 тисячі

Схоже, експрезидент Петро Порошенко вирішив більше уваги приділити своєму зовнішньому вигляду і стати трішки моднішим.

12-го квітня депутат прийшов в Раду у чорних шкіряних лоуферах від французького бренду Louis Vuitton.

Взуття Петра Олексійовича та його свіжий вигляд помітили журналісти видання "Страна".

"Страна" також припускає, що Порошенко зробив підтяжку повік та позбавився мішків під очима фото "страна"

До речі, туфлі Порошенка – не з нової колекції бренду і коштують навіть менше середньої зарплатні депутата – приблизно 24 тисяч гривні.

Початкова ціна таких лоуферів - 875 доларів, але зараз їх можна знайти дешевше

Нагадаємо, ще торік Порошенко здивував помітним схудненням. А тепер ось дивує і гардеробом.

До речі, стиль Петра Олексійовича нещодавна критикувала модна експертка у статті на "Українській правді".

Фото "Страны"