Порошенко здивував помітним схудненням. ФОТО

Попри постійний стрес та цукровий діабет, Петро Порошенко тримав приблизно ту саму фізичну форму протягом багатьох років.

Але останнім часом 54-річний експрезидент помітно зменшився.

На цей факт звернули увагу в мережі ще у квітні. Але на свіжих фото, зроблених 18-го травня під час його виступу на Майдані, схуднення Порошенка вже важко не помітити.

Порошенко став суттєво стрункішим

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Це фото датоване 2-м травня. Неможливо не помітити схуднення експрезидента

А на початку року Порошенко був ще у своїй звичній вазі

Нагадаємо, Порошенко невибагливий у їжі. Він любить пиріжки з м'ясом, які через діабет дозволяє собі нечасто, та жінчині котлети з борщем.

Фото з соцмереж

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