Порошенко здивував помітним схудненням. ФОТО
19 травня 2020, 12:19
Попри постійний стрес та цукровий діабет, Петро Порошенко тримав приблизно ту саму фізичну форму протягом багатьох років.
Але останнім часом 54-річний експрезидент помітно зменшився.
На цей факт звернули увагу в мережі ще у квітні. Але на свіжих фото, зроблених 18-го травня під час його виступу на Майдані, схуднення Порошенка вже важко не помітити.
Нагадаємо, Порошенко невибагливий у їжі. Він любить пиріжки з м'ясом, які через діабет дозволяє собі нечасто, та жінчині котлети з борщем.
Фото з соцмереж
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