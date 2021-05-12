Перша леді вигуляла елегантне хакі у Маріїнський палац
Перша леді Олена Зеленська, схоже, експериментує з кольорами своїх нарядів.
12-го травня на презентації англомовного аудіогіда у Маріїнському палаці вона з’явилася в елегантному брючному костюмі незвичного для неї кольору хакі.
Образ Олена доповнила білими туфлями.
"Маріїнський палац – особливе місце для мене… Палац є пам’яткою світового рівня. Його історія налічує більш як 200 років, у стінах палацу відбувалися урочисті прийоми та зустрічі з іноземними гостями. Впевнена, що за допомогою аудіогідів історія цього визначного та красивого місця стане ще більш доступною як для українців, так і для іноземних гостей", - написала Зеленська в соцмережах.
До слова, найчастіше перша леді для появи на людях обирає пастельні світлі кольори. Але іноді вдягає і бордовий.
Фото з соцмереж
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