Перша леді вигуляла елегантне хакі у Маріїнський палац

Перша леді Олена Зеленська, схоже, експериментує з кольорами своїх нарядів.

12-го травня на презентації англомовного аудіогіда у Маріїнському палаці вона з’явилася в елегантному брючному костюмі незвичного для неї кольору хакі.

Образ Олена доповнила білими туфлями.

Стилісти першої леді вирішили, що саме оливковий костюм від дизайнерки Олени Реви найкраще виглядатиме у стінах Маріїнського

"Маріїнський палац – особливе місце для мене… Палац є пам’яткою світового рівня. Його історія налічує більш як 200 років, у стінах палацу відбувалися урочисті прийоми та зустрічі з іноземними гостями. Впевнена, що за допомогою аудіогідів історія цього визначного та красивого місця стане ще більш доступною як для українців, так і для іноземних гостей", - написала Зеленська в соцмережах.

Зеленській личить, згодні?

До слова, найчастіше перша леді для появи на людях обирає пастельні світлі кольори. Але іноді вдягає і бордовий.

Фото з соцмереж