Перша леді прилетіла в Париж у пастельному вбранні від українського бренду
16 квітня 2021, 14:38
16-го квітня перше подружжя країни Володимир і Олена Зеленські прилетіли з офіційним візитом до Парижа.
Як завжди, увага прикута до вбрання першої леді, яка для зустрічі з президентом Франції обрала нюдовий лук від українського бренду LAKE.
Жіночний та елегантний костюм Олена доповнила бежевими туфлями-човниками, а талію підкреслила тонким коричневим ременем.
Нагадаємо, вперше Зеленський у статусі президента прилетів до Франції у червні 2019-го. І тоді на перші леді був ніжно-блакитний костюм.
Фото з соцмереж першої леді
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