Перша леді прилетіла в Париж у пастельному вбранні від українського бренду

16 квітня 2021, 14:38

16-го квітня перше подружжя країни Володимир і Олена Зеленські прилетіли з офіційним візитом до Парижа.

Як завжди, увага прикута до вбрання першої леді, яка для зустрічі з президентом Франції обрала нюдовий лук від українського бренду LAKE.

Жіночний та елегантний костюм Олена доповнила бежевими туфлями-човниками, а талію підкреслила тонким коричневим ременем.

 
фото з instagram Ze_foreverr

 
Класичні бежеві човники частенько доповнюють вбрання Олени Зеленської на офіційних заходах
 
Зеленська якось зізналася, що поради Бріджит Макрон дуже їй допомогли.
 
Бріджит Макрон зустріла гостей у сукні від французького бренду Louis Vuitton

Нагадаємо, вперше Зеленський у статусі президента прилетів до Франції у червні 2019-го. І тоді на перші леді був ніжно-блакитний костюм.

Фото з соцмереж першої леді


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