Перша леді прилетіла в Париж у пастельному вбранні від українського бренду

16-го квітня перше подружжя країни Володимир і Олена Зеленські прилетіли з офіційним візитом до Парижа.

Як завжди, увага прикута до вбрання першої леді, яка для зустрічі з президентом Франції обрала нюдовий лук від українського бренду LAKE.

Жіночний та елегантний костюм Олена доповнила бежевими туфлями-човниками, а талію підкреслила тонким коричневим ременем.

фото з instagram Ze_foreverr

Класичні бежеві човники частенько доповнюють вбрання Олени Зеленської на офіційних заходах

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Нагадаємо, вперше Зеленський у статусі президента прилетів до Франції у червні 2019-го. І тоді на перші леді був ніжно-блакитний костюм.

Фото з соцмереж першої леді