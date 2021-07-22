17 липня у Києві відбулося грандіозне відкриття нового ЖК Svitlo Park від FUTURA HATA

У ЖК Svitlo Park продумано все необхідне для комфортного життя мешканців. Затишний парк-двір, зони відпочинку, сучасні дитячі майданчики та стильні дизайнерські холи. Щоб при першому кроці на територію кожен відчув "я — вдома".

На святкове відкриття завітало понад 3 000 гостей. Були присутні інвестори, їх рідні та друзі, а також потенційні мешканці комплексу.

Для них організували яскраву та масштабну концертну програму. На святі виступали талановиті ілюзіоністи MAGIC FIVE, драйвова Анна Домніч зі своєю командою "Lucky Dance" та запальна Анна Трінчер, які піднімали настрій гостям впродовж всього свята.

А хедлайнером вечору стала неймовірна українська співачка — DOROFEEVA.

Для щирих дитячих посмішок працювали зони аквагриму і аніматори з улюблених мультфільмів.

Крім того, у програмі було шоу хіміків, шоу трансформерів, шоу мильних бульбашок, Art-зона та майстер-класами.

Svitlo Park розіграв між своїми інвесторами подарунковий сертифікат номіналом 50 000 грн на відпочинок.

Та на цьому сюрпризи не закінчилися — присутні стали учасниками розіграшу подарункових сертифікатів від партнерів заходу. Зокрема, було розіграно сертифікат на кухню номіналом 50000 гривень від компанії ВіЯр та її сервісу Viyar Bazar, а також сертифікат номіналом 20 000 грн. від мережі побутової техніки та електроніки Фокстрот.



Svitlo Park — харизматичний житловый комплекс побудований за концепцією "місто в місто", тож матиме повноцінну інфраструктуру та затишний продуманий спільний простір, що стане осередком життя його мешканців.

Комплекс складається з 23 будинків змінної висотності від 10 до 26 поверхів побудовних за монолітно-каркасною технологією. Три з них (перша черга) вже здані в експлуатацію, відбувається заселення мешканців.



А ще однією перевагою є вдала локація, що дозволить швидко діставатись у будь-яку частину Києва, адже до метро всього 900 м, а до Печерську — 5 хвилин на авто.