Картатий піджак та нюдові чоботи: перша леді сходила на кінопрем'єру

Перша леді Олена Зеленська відвідала прем’єру фільму "Розірви коло", в якому реальні жінки розповідають про пережите ними насильство.

На сторінках у соцмережах дружина президента поділилася враженнями від фільму та фотографіями з події, для якої обрала лук від бренду Lake Studio.

Свій образ в осінніх теплих кольорах Зеленська доповнила бежевими чоботами на невисоких шпильках.

"Відбулася прем’єра фільму "Розірви коло". Це непросте кіно. Насамперед тому, що не ігрове. Героїні – реальні українські жінки, які розповідають свої справжні історії. І вони – болючіші за художні. Бо не кожен актор досягне тієї правдивості, з якою люди свідчать самі", - зазначила перша леді. "Це дуже-дуже сміливий вчинок – знятися в такому фільмі. Розповісти не тільки про те, як став жертвою, а й як упіймав на жорстокості себе і припинив це. Для кожної глядачки – і глядача! – це послання: "Я змогла розірвати коло насилля – зможеш і ти", - наголосила дружина президента

Зеленська подякувала режисерці фільму Єлизаветі Сміт, авторці ідеї Маші Єфросиніній та головним героїням Іві та Саші фото з Facebook

Нагадаємо, нещодавно перша леді знялася у Vogue разом із українськими паралімпійцями.