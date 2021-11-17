Картатий піджак та нюдові чоботи: перша леді сходила на кінопрем'єру
Середа, 17 листопада 2021, 15:27
Перша леді Олена Зеленська відвідала прем’єру фільму "Розірви коло", в якому реальні жінки розповідають про пережите ними насильство.
На сторінках у соцмережах дружина президента поділилася враженнями від фільму та фотографіями з події, для якої обрала лук від бренду Lake Studio.
Свій образ в осінніх теплих кольорах Зеленська доповнила бежевими чоботами на невисоких шпильках.
"Відбулася прем’єра фільму "Розірви коло". Це непросте кіно. Насамперед тому, що не ігрове. Героїні – реальні українські жінки, які розповідають свої справжні історії. І вони – болючіші за художні. Бо не кожен актор досягне тієї правдивості, з якою люди свідчать самі", - зазначила перша леді.
Нагадаємо, нещодавно перша леді знялася у Vogue разом із українськими паралімпійцями.
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