Перша леді знялася у Vogue разом із паралімпійцями

Перша леді Олена Зеленська у рамках соціальної програми "Без обмежень" знялася у Vogue разом з учасниками української збірної паралімпійців, які виступали на Паралімпіаді в Токіо.

Ця зйомка для листопадового номера видання є втіленням загальнонаціонального захоплення спортивною мужністю й успіхами українських атлетів, які здобули 98 медалей й посіли п’яте місце у світі за кількістю нагород.

"Про кожного з них можна знімати фільм, у кожного – своя сильна особиста історія. Я мрію, щоби на зошитах школярів був не Роналду, а Максим Крипак", - зазначила Олена Зеленська.

"Коли спілкуєшся з паралімпійцями, розумієш, що це світлі, життєрадісні люди, і хочеться зробити для них якомога більше", - додала дружина президента.