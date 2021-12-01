Депутатка Грішина засвітила в Раді брендову сумку за 67 тисяч
1 грудня 2021, 17:45
Депутатка від "Слуги народу" Юлія Грішина вигуляла в парламент чергову брендову річ.
Слухати щорічне послання президента Володимира Зеленського 1-го грудня Грішина прийшла у рожевому костюмі та з сумкою Saint Laurent вартістю 2150 євро (близько 67 тисяч гривень).
Це не перші брендові речі Грішиної в Раді. Раніше професорка і докторка юридичних наук демонструвала на робочому місці ще одну сумку від Saint Laurent та взуття Bottega Veneta.
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