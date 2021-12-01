Депутатка Грішина засвітила в Раді брендову сумку за 67 тисяч

Середа, 1 грудня 2021, 17:45

Депутатка від "Слуги народу" Юлія Грішина вигуляла в парламент чергову брендову річ.

Слухати щорічне послання президента Володимира Зеленського 1-го грудня Грішина прийшла у рожевому костюмі та з сумкою Saint Laurent вартістю 2150 євро (близько 67 тисяч гривень).

 
Спочатку можна подумати, що це сумка Hermes Kelly, але це не вона, а модель Manhattan від YSL
фото дмитро ларін
 
Як відомо, середня зарплатня нардепа становить 40 тисяч гривень, але кого це коли зупиняло 

Це не перші брендові речі Грішиної в Раді. Раніше професорка і докторка юридичних наук демонструвала на робочому місці ще одну сумку від Saint Laurent та взуття Bottega Veneta. 


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