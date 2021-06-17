Зе-депутатка Грішина вигуляла в Раду взуття та сумку на 75 тисяч
Депутатка від "Слуги народу" Юлія Грішина, яку напередодні завалили букетами в Раді з нагоди 42-річчя, наступного дня прийшла на роботу у суцільних брендах.
Лише її сумка та взуття потягнули на приблизно 75 тисяч гривень. А, як відомо, середня зарплатня депутата становить 40 тисяч гривень.
Фото Грішиної оприлюднив фотокореспондент Ян Доброносов у Facebook.
Сумка Loulou Puffer від Saint Laurent середнього розміру коштує близько 53 тисяч гривень, а білі шкіряні мюлі від Bottega Veneta - майже за 22 тисячі гривень.
До речі, у декларації Грішиної немає жодних предметів цінного рухомого майна - тобто годинників, прикрас, шуб тощо.
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