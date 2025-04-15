Фролов оголив м'язисте тіло у шовковій шалі з мальвами від свого бренду

Тамара Кудрявченко - 15 квітня, 16:45

Дизайнер Іван Фролов, одяг від якого мають зірки по всьому світу, став моделлю для власного бренду FROLOV.

31-річний митець оголився для знімку у шовковій шалі шоколадного кольору, прикрашеній мальвами, якою він прикрив половину свого атлетичного тіла разом із найінтимнішим. 

Іван Фролов оголився

Здається, таким Івана ми ще не бачили

Фото з Instagram

Шаль із колекції IVASYK коштує 161 тисячу гривень і є своєрідним переосмисленням рушника. 


У коментарях дизайнера закидали вогниками та компліментами, бо, схоже, ніхто не очікував побачити таке гаряче фото. 

Нагадаємо, в лютому під час Тижня моди в Києві у показі колекції бренду Фролова брали участь зірки 90-х - Ірена Карпа, Саша Кольцова і Юлія Лорд

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