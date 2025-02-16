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Чорна наречена Карпа, ангел Кольцова і "Танець душ" від Лорд: вайб 90-х на модному показі Фролова. Фото

Юлія Леськова - 16 лютого, 10:05
Ірена Карпа, Саша Кольцова та Юлія Лорд в образі від Фролова

Ірена Карпа, Саша Кольцова та Юлія Лорд влаштували справжній перфоманс у стилі концертів Unplugged на MTV

Фото з Instagram Саші Кольцової

У п'ятницю, 14 лютого у Києві стартував Ukrainian Fashion Week. Відкрив його дизайнер Іван Фролов, який представив нову колекцію "Брудна, як ангел".

Гучну подію світу моди відвідало чимало зірок українського шоубізнесу. Серед них були: співачка Джамала, блогерка Даша Квіткова, письменниця і співачка Ірена Карпа, фронтвумен гурту "Крихітка" Саша Кольцова та зірка 90-х Юлія Лорд.

Джмала на шоу Івана Фролова

Джамала прийшла на модне шоу в світшоті Forlove

Фото Юрій Яцкулич

Даша Квіткова на показі Івана Фролова

Один із елементів нової колекції Фролова - корсет, тож Квіткова точно в тренді

Фото Юрій Яцкулич
Анна Трінчер на шоу Івана Фролова

Співачка Анна Трінчер вигуляла на моду шкіряний корсет і шубу, в якій, схоже, знімалася в кліпі на Балі

Фото Юрій Яцкулич
Іван та Оксана Фролови на показі

А ось і сам дизайнер зі своєю мамою Оленою

Фото Юрій Яцкулич
Кароліна Ашіон на шоу Фролова

Телеведуча Кароліна Ашіон дотрималася дрес-коду модного шоу

Фото jetsetter
Співачка TAYANNA подивилася нову колекцію Фролова

TAYANNA прийшла на модний захід з голим животом

Фото jetsetter
Аліна Френдій на показі Івана Фролова

Власниця бренду COOSH та блогерка Аліна Френдій також подивилася на показ

Фото jetsetter

Модне шоу відбувалося у будівлі київського ЦУМу під рок-пісні, а подіум був обставлений тисячами троянд.

Показ відкрила Ірена Карпа, яка в образі чорної нареченої заспівала хіт гурту "Фактично самі" - "Дякую за секс".

Після неї увагу гостей івенту перехопила зірка Території А ("перший телевізійний хіт-парад кліпів в Україні на ICTV, програма виходила з 1995 по 2000р) Юлія Лорд з треком "Танець душ".

А Саша Кольцова з "Крихітки" виконала "Ангел, як я". Потім співачки разом заспівали пісню "Скрябіна" - "Фото/Брудна, як ангел".

Ірена Карпа виступила на показі Фролова

Як вам образ чорної нареченої у виконанні Карпи?

Фото jetsetter
Ірена Карпа співає на шоу Фролова
Фото jetsetter
Саша Кольцова співала на шоу Фролова

Кольцова з "Крихітки" в образі ангела

Фото jetsetter

"Коли я дізналась про те, що в показі буде брати участь Ulia Lord, і я зможу знову наживо почути її Танець Душ, в мене просто зупинилось серце, і це відчуття не відпускало мене на репетиціях, і на самому шоу — ми всі були свідками сяючого дива посеред війни", - написала Кольцова про показ у своєму Instagram.

Надія Шаповал в сукні Фролова

Модель Надія Шаповал закрила модний показ

Фото jetsetter
Модель у сукні Івана Фролова

У новій колекції українського дизайнера форми корсетів поєднують у собі готичні силуети

Фото jetsetter
Смілива сукня дизайнера Івана Фролова

Фролов у цій колекції надихався жіночим українським роком 90-х та нульових

Фото jetsetter
Дизайнер показав сміливі сукні у новій колекції
Дизайнер показав сміливі сукні у новій колекції
Фото jetsetter

До речі, минулого року американська співачка Дженніфер Лопес у своєму кліпі вийшла заміж у сукні від Фролова.

А от Ріанна та Мадонна полюбляють капелюшки від Руслана Багінського.

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Єфросиніна в корсеті, Бадоєв і Монатік в оксамиті та мереживна Осадча засвітилися на таємничому показі Фролова

Джамала
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