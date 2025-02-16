Чорна наречена Карпа, ангел Кольцова і "Танець душ" від Лорд: вайб 90-х на модному показі Фролова. Фото
У п'ятницю, 14 лютого у Києві стартував Ukrainian Fashion Week. Відкрив його дизайнер Іван Фролов, який представив нову колекцію "Брудна, як ангел".
Гучну подію світу моди відвідало чимало зірок українського шоубізнесу. Серед них були: співачка Джамала, блогерка Даша Квіткова, письменниця і співачка Ірена Карпа, фронтвумен гурту "Крихітка" Саша Кольцова та зірка 90-х Юлія Лорд.
Модне шоу відбувалося у будівлі київського ЦУМу під рок-пісні, а подіум був обставлений тисячами троянд.
Показ відкрила Ірена Карпа, яка в образі чорної нареченої заспівала хіт гурту "Фактично самі" - "Дякую за секс".
Після неї увагу гостей івенту перехопила зірка Території А ("перший телевізійний хіт-парад кліпів в Україні на ICTV, програма виходила з 1995 по 2000р) Юлія Лорд з треком "Танець душ".
А Саша Кольцова з "Крихітки" виконала "Ангел, як я". Потім співачки разом заспівали пісню "Скрябіна" - "Фото/Брудна, як ангел".
"Коли я дізналась про те, що в показі буде брати участь Ulia Lord, і я зможу знову наживо почути її Танець Душ, в мене просто зупинилось серце, і це відчуття не відпускало мене на репетиціях, і на самому шоу — ми всі були свідками сяючого дива посеред війни", - написала Кольцова про показ у своєму Instagram.
До речі, минулого року американська співачка Дженніфер Лопес у своєму кліпі вийшла заміж у сукні від Фролова.
А от Ріанна та Мадонна полюбляють капелюшки від Руслана Багінського.