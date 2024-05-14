31-річна Яремчук уперше стала мамою - ЗМІ

Співачка Марія Яремчук, за інформацією ЗМІ, вперше стало мамою.

У випуску ЖВЛ поширилося відео, де жінка, схожа на співачку, демонструвала свій помітно округлий животик.

Пізніше у сюжеті повідомили, що Марія нібито народила ще 8 травня. Подейкують, що Яремчук стала мамою хлопчика.

Хто є батьком дитини, невідомо скрін з відео

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Нагадаємо, Яремчук не з'являється у соціальних мережах та не ділиться жодними подробицями свого життя. Співачка також не виступає на сцені і зникла з шоубізнесу, пояснивши це тим, що боїться публічних виступів. У травні минулого року Марія вперше за довгий час презентувала пісню, яку написала 5 років тому.