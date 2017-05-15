Теледебют "першої фітнес-леді": Марина Порошенко повчила розминатися

Перша леді Марина Порошенко повідала глядачам, для чого потрібна розминка перед тренуванням, та показала, як її робити.

Теледебют жінки президента, котра тепер вестиме ранкову рубрику про спорт на каналі "Україна", відбувся 15-го травня.

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55-річна Марина пообіцяла показати, " як прості заняття спортом можуть зробити нас здоровою та сильною нацією". Вона порадила починати з розминки та подала приклад – крутила головою, махала руками, нагиналася, тяглася і пружинила.

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Як відомо, якщо вірити анонсу, в подальших випусках буде хулахуп та степ-аеробіка.

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Сьогодні дружина Порошенка вчила розминатися

Нагадаємо, нещодавно дружина Петра Порошенка зізналася, що хоче, аби її вважали "класною першою леді". Ймовірно, задля цього вона надихається прикладом Мішель Обами, котра, живучи в Білому домі, завзято пропагувала здоровий спосіб життя.

І це - тільки початок

Марині Порошенко 55 років

Скріншот із відео каналу "Україна" з YouTube