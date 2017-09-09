Лещенко одружився з діджейкою Настею. ВЕСІЛЬНІ ФОТО

9 вересня 2017, 20:50

Нарешті сталася подія, на яку довго чекали – депутат Сергій Лещенко одружився з діджейкою Анастасією Топольською.

Весільна вечірка відбулася 9-го вересня на ВДНХ в оранжереї.

Серед гостей були лише найближчі друзі та родичі. Усього не більше 40 осіб.

Сергій і Настя побралися через рік стосунків
Весільна вечірка відбувається в оранжереї
Серед гостей - Марія Гайдар, Мустафа Найєм та Севгіль Мусаєва
Колега Лещенка Світлана Заліщук теж серед запрошених
Фото Ганни Грабарської

Рік тому у великому інтерв'ю ТаблоID Настя Топольська розповідала, як Сергій Лещенко змінив її життя.


Фото ТаблоID


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