Лещенко одружився з діджейкою Настею. ВЕСІЛЬНІ ФОТО

Нарешті сталася подія, на яку довго чекали – депутат Сергій Лещенко одружився з діджейкою Анастасією Топольською.

Весільна вечірка відбулася 9-го вересня на ВДНХ в оранжереї.



Серед гостей були лише найближчі друзі та родичі. Усього не більше 40 осіб.

Сергій і Настя побралися через рік стосунків

Весільна вечірка відбувається в оранжереї

Серед гостей - Марія Гайдар, Мустафа Найєм та Севгіль Мусаєва

Колега Лещенка Світлана Заліщук теж серед запрошених

Фото Ганни Грабарської

Рік тому у великому інтерв'ю ТаблоID Настя Топольська розповідала, як Сергій Лещенко змінив її життя.

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Фото ТаблоID